Aufruhr in Braunschweigs Innenstadt: Mann verletzt drei Personen

Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Streit in die Braunschweiger Innenstadt ausgerückt, in den zwei Männer verwickelt waren. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll ein 28-jähriger Salzgitteraner laut Mitteilung der Polizei einem 43-jährigen Obdachlosen ins Gesicht geschlagen haben. Der 43-Jährige wurde dadurch verletzt. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Katzendenkmals in der Straße Kattreppeln stellen. Als der Mann seine Personalien mitteilen sollte, sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und machte den Anschein, sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Aus diesem Grund sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Auch dagegen begann sich der Salzgitteraner zu wehren, versuchte sich fortlaufend loszureißen und trat nach den Beamten. Insgesamt vier Polizeibeamte brauchte es schließlich, um die Widerstandshandlungen des 28-Jährigen zu unterbinden. Anschließend kam er auf eine Polizeidienststelle, wo seine Personalien festgestellt werden konnten. Der Einsatz, bei dem zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden sind, wurde durch eine Vielzahl von Passanten beobachtet. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

