VW-Bus-Festival: Fanta 4, Bosse und Rea Garvey rocken Hannover

Die Vorbereitungen für das Bulli-Festival von Volkswagen-Nutzfahrzeuge (VWN) vom 23. bis 25. Juni auf dem Messegelände in Hannover laufen. 6000 VW-Busse werden erwartet, dazu etwa 130 Oldtimer und aktuelle Fahrzeuge von VWN. In Pavillons soll die Geschichte des VW-Busses erzählt werden: vom Plattenwagen, den VW-Beschäftigte als Transportfahrzeug im Werk Wolfsburg gebaut haben, über sämtliche Generationen des VW-Bus, bis zum autonom fahrenden ID. Buzz, der einen Ausblick auf die Zukunft der Mobilität in urbanen Städten zeigt und der erstmals in Europa präsentiert wird, heißt es in einer Mitteilung von VW-Nutzfahrzeuge.

„Das VW-Bus-Festival ist für uns das wichtigste Kunden-Event des Jahres“, wird Lars Krause, Mitglied des Markenvorstands für Vertrieb und Marketing bei VWN, zitiert.

Bosse ist bekennender Camper-Fan, in seinem Video „Der Sommer“ ist er in einem T3 Reisemobil unterwegs. Foto: Volkswagen-Nutzfahrzeuge

„Kein Festival ohne Live-Musik und Entertainment“, sagt Stefan Pfeiffer, Leiter Marketing bei VWN. Und so treten nationale und internationale Stars bei dem Event auf. Am Freitagabend wird Bosse die Bulli-Fans mit auf seine musikalische Reise nehmen. Im Gepäck hat er seine Single „Der letzte Tanz“ und den Sommerhit „Schönste Zeit“, verspricht die Mitteilung weiter. Wie das Reisen in einem VW-Bus aussieht, zeigt der bekennende Camper-Fan im offiziellen Video zu seinem Song „Der Sommer“. In einem dunkelblauen T3 Camper reist er durch das Land, trifft Menschen und campt in der Natur.

Bosse-Videoclip Der Sommer

Zoe Wees, Rea Garvey und die Fantastischen Vier am Festival-Samstag

Der Samstagabend startet mit Zoe Wees. Ihre Debütsingle „Control“ hat bis heute in zehn Ländern Gold- und Platin-Status erreicht und machte sie auch in den USA berühmt. Im vergangenen Jahr war Zoe Wees erstmal live in Europa unterwegs und begeisterte die Fans.

Als Nächstes gastiert der irische Sänger Rea Garvey. Als Solo-Künstler hat er vier Alben veröffentlicht und ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Den großen Abschluss als Headliner des VW-Bus-Festivals machen am Samstagabend die Fantastischen Vier. Live begeistert die Band seit vielen Jahren, alleine die „Für immer 30 Jahre Live“ Tour besuchten mehr als 250.000 Menschen. Beim Autostadt-Sommerfestival war ihr Konzert binnen zehn Minuten ausverkauft.

Luca Hänni sorgt am Sonntag für Stimmung auf dem VW Bus Festival. Foto: Marc Bremer

Ein volles Programm für die ganze Familie bietet der Sonntag: Und auch da geht es nicht ohne Live-Musik. Am Vormittag wird DIKKA den jungen und alten Besuchern frische Hip-Hop Beats präsentieren. Im Anschluss wird Luca Hänni, Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“, auftreten.

Tageskarten für das VW-Bus-Festival ab fünf Euro

Die Tageskarten für das VW-Bus-Festival gibt es nur online auf der offiziellen Homepage des Festivals unter www.vw-bus-festival-2023.de. Derzeit gibt es noch ein begrenztes Kontingent an Tickets mit reduziertem Preis. Kinder und Jugendliche bezahlen fünf, Erwachsene zehn Euro. Kinder unter sechs Jahren erhalten freien Eintritt. Jede Eintrittskarte ist zeitgleich auch ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr der GVH. Das Ticket gilt am jeweiligen Veranstaltungstag bis 5 Uhr am Folgetag und ist nicht übertragbar.