Neue Variante des VW ID.Buzz – Erlkönig-Fotos aufgetaucht

Es ist die aufgepeppte und vollelektrische Version eines VW-Klassikers: Die Standard- wie auch die Cargo-Version des ID.Buzz ist bereits seit vergangenem Jahr auf dem Markt, quasi als Nachfolger des Kult-Bullis. Im Hintergrund wird beim Wolfsburger Autobauer jedoch weiter getüftelt – wie nun auf von verschiedenen Medien veröffentlichten Erlkönig-Bildern zu sehen ist.

Die Fotos wurden demnach vor wenigen Tagen im Norden Skandinaviens geschossen. Ohne wesentliche Tarnung ist eine ID.Buzz-Version mit längerem Radstand zu sehen, der in Weiß und mit Braunschweiger Kennzeichen im Schnee seine Runden dreht. „Die offizielle Premiere kann also nicht mehr weit in der Zukunft liegen“, mutmaßen etwa die Medien des Motorsport Networks – und verorten den Termin bereits in diesen Sommer.

Volkswagen ID. Buzz LWB Spied Without Camouflage, Previews US Model https://t.co/0g4wALORKi via @insideevs.com — InsideEVs (@InsideEVs) February 21, 2023

Neben den äußeren Auffälligkeiten – dem längeren Radstand und den größeren Schiebetüren hinten – ist ein Blick in die Innenräume auf den Fotos leider nicht möglich. Den getönten Scheiben sei dank. VW-Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

Schon in den vergangenen Monaten sind immer wieder Bilder von Fotografen und Autofahrern aufgetaucht, die verschiedene Versionen des ID.Buzz zeigen. Ansehnlich waren auch die Sondermodelle, die im Juli in der Autostadt gezeigt wurden.

