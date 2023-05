Halt! Bahnstreik lähmt ab Sonntag die Region Braunschweig

Bahnreisende müssen ab Sonntagabend zwei Tage lang mit massiven Einschränkungen rechnen: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen, der am Sonntagabend um 22.00 Uhr beginnen und um Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch enden soll.

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, wird den Bahnverkehr in ganz Deutschland lahmlegen. Betroffen ist nicht nur die Deutsche Bahn. Auch die durch Niedersachsen fahrenden Privatbahnen rechnen mit erheblichen Einschränkungen, egal ob sie Metronom, Enno, Erixx oder Westfalenbahn heißen.

Die Erixx-Pressestelle etwa schreibt: „Reisende sollten daher ab Sonntagabend, bis zum Dienstag auf Fahrten verzichten und auch mit Einschränkungen bis in den Mittwoch hinein rechnen.“ Betroffen sind die folgenden Linien:

RE10 Hannover - Hildesheim - Bad Harzburg

RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweig

RB47 Uelzen - Gifhorn – Braunschweig

Fahrgastverband: Die Dauer ist ein Hammer

Leute aus fast allen Bereichen vertritt die Gewerkschaft. Entsprechend heftig sind die Auswirkungen eines EVG-Streiks. Treten etwa die Fahrdienstleiter in den Warnstreik, steht gleich der gesamte Verkehr auf bestimmten Streckenabschnitten still. So kommt es, dass von Ausstand ab Sonntagabend auch Bahnunternehmen betroffen sein werden, die derzeit gar nicht mit der EVG über neue Tarifverträge verhandeln. Oft seien die Fahrdienstleitungen die fragile Stelle im gesamten Betrieb, sagte auch Malte Diehl, Niedersachsens Landeschef des Fahrgast-Verbandes „Pro Bahn“, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Man kann sich bei der Gelegenheit fragen, ob das richtig ist, dass es hier keine Beamtenverhältnisse mehr gibt“, fügte er hinzu. Die Dauer des Streiks – 50 Stunden – nannte Malte Diehl einen „Hammer“ und einen „Schlag in die Magengrube der Fahrgäste“, mochte sich zur tarifpolitischen Auseinandersetzung selbst jedoch nur insofern äußern, als er hoffe, dass bald wieder und dann auch konstruktiv verhandelt wird.

Nahender Streik: Werder Bremen rät Auswärtsfans zu Bahn-Alternativen

Besonders angeschmiert sind die Fans von Werder Bremen, die am Sonntag, Beginn 17.30 Uhr, das Spiel ihrer Mannschaft bei RB Leipzig verfolgen wollen. 5.500 Fans werden erwartet. Die Prognose ist eindeutig: Sie werden bei einem Abpfiff gegen 19.30 Uhr nicht mit der Bahn nach Hause kommen, weil Züge eben auch schon vor 22 Uhr nicht mehr fahren, wenn sie normalerweise nach 22 Uhr unterwegs wären.

„Die Deutsche Bahn hat Werder Bremen bereits über die anstehenden EVG-Streiks informiert“, teilt eine Bahn-Sprecherin unserer Zeitung mit, ohne Details zu nennen. Aber auf der Werder-Website heißt es klipp und klar: „Keine Rückreise mit dem Zug möglich.“ Davon, dass auf der Autobahn 2 und der Autobahn 7 am Sonntagabend besonders viel los ist, kann also auch aus diesem Grund ausgegangen werden.

Fans von Werder Bremen Ende April am Berliner Olympia-Stadion. Die Rückreise aus Leipzig wird dieses Mal etwas anders – mit der Bahn zu reisen ist am Sonntagabend keine Option mehr. (Archivbild) Foto: Soeren Stache / dpa

Tarifkonflikt: „Jetzt wird erstmal gestreikt“

Mit dem bundesweiten Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bahnbetrieben erhöhen. „Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt“, teilte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay am Donnerstag mit. „Insgesamt streiken wir 50 Stunden und erhöhen damit den Druck deutlich, weil uns die Arbeitgeber keine andere Wahl lassen“, hieß es von Verhandlungsführer Kristian Loroch. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler betont, dass zumindest bis zum Warnstreikbeginn am Sonntagabend der Bahnverkehr weitgehend reibungslos aufrecht erhalten werden kann. „Den Sonntag würde ich, nachdem was ich jetzt weiß, durchaus als verkehrssicher ansehen wollen“, sagte er.

