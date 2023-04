Niedersachsen: Junge von Trecker erfasst und schwer verletzt

Ein 13-Jähriger ist in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) von einem Trecker angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge stieg am Freitagmittag an der Haltestelle aus dem Schulbus und wollte hinter dem Bus die Straße überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Traktor kam aus der entgegengesetzten Richtung des Busses und erfasste den 13-Jährigen. Mit einem Rettungshubschrauber kam der Junge in ein Krankenhaus.

Motorradfahrer aus Papenburg fällt nach Unfall in Kanal

Bei einem Zusammenstoß in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt in einen Kanal gestürzt. Am Freitagabend fuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin von einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei einen 45-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß fiel der Mann mit seinem Motorrad in einen Kanal und musste gerettet werden. Er kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Jugendliche werfen Gegenstand auf Autobahn 27 bei Langwedel und treffen Auto

Zwei Jugendliche haben mindestens einen Gegenstand von einer Brücke auf die Autobahn 27 bei Langwedel (Landkreis Verden) geworfen. Dabei trafen sie am Freitag ein Auto und beschädigten dieses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 26-jährige Fahrer schaffte es, mit seinem Auto auf dem Standstreifen stehen zu bleiben. Die Jugendlichen wurden durch Zeugen festgehalten und konnten von der Polizei festgestellt werden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

