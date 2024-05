Osterode. Die Berliner Brücke in Osterode soll endlich repariert werden. Worauf Autofahrer sich mehrere Wochen lang einstellen müssen.

Auf der B241 in Osterode erwartet Verkehrsteilnehmer demnächst eine Baustelle. Die Berliner Brücke zwischen der Kreuzung zur Scheerenberger Straße und der sogenannten „Piller-Kreuzung“ soll repariert werden.

Sperrung in Osterode: Das sind die Details der Baustelle auf der B241

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, mitteilt, kommt es ab Montag, 13. Mai 2024, zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch halbseitige Sperrungen und Geschwindigkeitsreduzierungen. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Mitte Juni andauern.

Demnach sind Instandsetzungsarbeiten am Bauwerk der Brücke notwendig. Auch die Fahrbahnen in beiden Richtungen sind davon betroffen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Bereich der Baustelle besonders aufmerksam zu fahren, so die Behörde abschließend.

Auch interessant

Alarmstufe Rot in Osterode: Brücke zeigt bedenkliche Schäden Von Michael Paetzold

Die Geschichte der Berliner Brücke in Osterode am Harz

Bei der Berliner Brücke handelt es sich eigentlich um die Sösebrücke. Diese entstand im Jahr 1973 und übernahm dann weitgehend den bislang über die 1960 fertiggestellte Waldstraßenbrücke/Berliner Brücke laufenden Verkehr. Der heute direkt neben der Sösebrücke platzierte Stein mit Aufschrift „Berliner Brücke“ ist etwas irreführend und bezieht sich auf die westlich der Osttangente gelagerte alte Waldstraßenbrücke, die die Bleichestelle mit der Berliner Straße verbindet.

Der nahe Butterbergtunnel wurde von 1977 bis 1979 im Verlauf der B241 gebaut und führt zweispurig durch den Butterberg im Harz in Richtung der Bergstadt Clausthal-Zellerfeld. Er ist Bestandteil der am 5. Dezember 1979 eingeweihten Osttangente von Osterode und ist hier das Tor zum Harz.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.