Osterode. Der Sommer steht vor der Tür und das Wetter wird besser. In diesen Eisdielen im Altkreis Osterode können Sie süße Leckereien genießen.

Süße Verführung im Harz: Eiscafés sind wahre Tempel der Gelato-Kunst, in denen der Gaumen auf eine erfrischende Reise geschickt wird. In der Kühle schattiger Sitzplätze genießt man eine sommerliche Leckerei die von der Kugel klassischer Vanille bis hin zu ausgefallenen Kreationen reicht.

Es ist nicht nur die Vielfalt an Geschmacksrichtungen, die die Besucher anzieht, sondern auch das authentische Flair einer italienischen Eisdiele. Für diejenigen, die ihre Leidenschaft für Eis weiter vertiefen möchten, halten wir eine Auswahl der charmantesten Eiscafés bereit. Eine köstliche Entdeckungsreise für Alt und Jung.

Eiscafé Zotta in Osterode

Zotta ist aus der Osteroder Innenstadt nicht mehr wegzudenken. © HK | Thomas Kügler

Die Eisdiele Zotta ist aus der Innenstadt in Osterode nicht mehr wegzudenken. Bereits seit 1966 können Osteroder hier Leckereien verköstigen. Mitten auf dem Kornmarkt kann man idealerweise das Sommerwetter und leckeres Eis aller Art gleichermaßen genießen. Bereits seit dem 26. Februar hat die diesjährige Saison begonnen. Einem Besuch steht also nichts mehr im Wege.

Adresse: Kornmarkt 25, 37520 Osterode am Harz

Öffnungszeiten: Montags bis Samstags von 9 bis 19 Uhr, Sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Kontakt: 05522/5671 oder agostino-zotta@gmx.de

Milano in Osterode

Nur wenige Gehminuten entfernt, findet man in der Osteroder Innenstadt direkt die nächste Eisdiele: Das Eiscafe Milano. Egal ob man nur eine Waffel Eis auf die Hand möchte und ein bisschen durch die malerische Altstadt von Osterode schlendert oder sich hinsetzt um eine der größeren Eiskreationen zu genießen, ein Besuch bei Milano lohnt sich ohne Zweifel.

Adresse: Am Schilde 16, 37520 Osterode am Harz

Öffnungszeiten: Montags bis Samstags von 9 bis 21 Uhr. Sonntags von 9 bis 18.30 Uhr.

Kontakt: 05522/9589896 oder eismilanooha.80@yahoo.com

Eiscafé Sorriso in Herzberg

2021 gab es zunächst keine Außengastronomie im Eiscafé Sorriso in Herzberg. © HK | Christiana Auer

Bei Sorriso in Herzberg am Harz erwartet Besucher eine breite Auswahl an Eisbechern. An einem sonnigen Nachmittag können die süßen Köstlichkeiten direkt beim Schlendern durch die Innenstadt genossen werden. Hier wird Kunden langjährige Erfahrung in der handwerklichen Verarbeitung von Speiseeis geboten.

Adresse: Marktplatz 23, 37412 Herzberg am Harz

Öffnungszeiten: Montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Teiges Eiscafé in Bad Sachsa

Thomas Teige, Betreiber des Eiscafés in Bad Sachsa, im Dezember 2023: "„Ich bin entsetzt darüber, dass man mir vorwirft, dass ich rechtsradikal bin." © FMN | Kevin Kulke

Thomas Teige betreibt in Bad Sachsa direkt zwei Eisdielen. Der gebürtige Hamburger wohnt erst seit einigen Jahren im Südharz. In der Markstraße kommen Kunden in den Genuss eines traditionellen Eiscafés, in der Hindenburgstraße verfolgt Teige ein moderneres Konzept. Neben klassischen Eissorten wird doch beispielsweise auch Softeis angeboten.

Adresse: Marktstraße 10 - 11 & Hindenburgstraße 7B, Bad Sachsa

Öffnungszeiten: Das Eiscafé in der Markstraße hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Die Filliale in der Hindenburgstraße hat von Mittwoch bis Sonntag ab 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Kontakt: 05523/9498110

Eiscafé Venezia in Bad Sachsa

Schon seit 1963 gibt es die Eisdiele Venezia in Bad Sachsa. Somit ist das Etablissement eine echte Instanz im Südharz. Geführt wird der Laden von Christoph Mamaj, der Venezia 2012 übernommen und vorher schon ganze 20 Jahre dort geaarbeitet hat.

Adresse: Hindenburgstraße 1, 37441 Bad Sachsa

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr.

Kontakt: 05523/9498110

Eiscafé Martini in Bad Lauterberg

Blick auf die Eisdiele Martini in der Hauptstraße von Bad Lauterberg, dem heutigen Boulevard, im Jahr 1970. © HK | Klaus Wolf

Bereits seit über 60 Jahren gibt es die Eisdiele Martini in Bad Lauterberg. Es war 1960 das erste Eiscafé im Südharz-Städtchen. Geführt wird das Eiscafé heute von Michaela und Antonio Marcovecchio, die es im Jahr 2000 von ihren Eltern übernommen haben. Das Eis stellen die Betreiber jeden Tag selbst aus frischen Zutaten her. Es lohnt sich. Denn die Eisdiele hat Stammkunden in ganz Deutschland.

Adresse: Hauptstraße 125, 37431 Bad Lauterberg am Harz

Öffnungszeiten: Montags und dienstags von 9.30 bis 18 Uhr, donnerstags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr. Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Kontakt: 05524/8672472

Die Milchbar in Bad Lauterberg

Die Milchbar in Bad Lauterberg im Harz verfolgt ein etwas anderes Konzept als die meisten Eisdielen. Statt traditionellen Eissorten wird hier nur Frozen Joghurt angeboten. Diesen gibt es nicht nur in vielen verschiedenen Geschmackssorten, er besticht auch durch einen besonders geringen kaloriengehalt. Perfekt für alle, die auf die schlanke Linie achten. Außergewöhnlich sind außerdem die Öffnungszeiten. Am Freitag und Samstag hat die Milchbar nämlich bis Mitternacht geöffnet.

Adresse: Hauptstraße 93, 37431 Bad Lauterberg im Harz

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 11 bis 19.30 Uhr. Freitag und Samstag von 11 bis 0 Uhr. Am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Kontakt: 015114051106

