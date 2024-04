Göttingen. Bei einer Großrazzia in Südniedersachsen finden die Ermittler eine Cannabisplantage mit 2.000 Pflanzen. Auch in Osterode werden sie fündig.

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Cannabisgesetz ermittelt die Staatsanwaltschaft Göttingen gegen 23 Beschuldigte im Alter von 28 bis 63 Jahren.

Wie Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, mitteilt, wurden in diesem Zusammenhang durch die Polizei 21 Wohnungen, ein Einfamilienhaus und eine Bar durchsucht – in Osterode, Katlenburg-Lindau, Göttingen, Northeim, Nörten-Hardenberg, Gleichen, Hetjershausen, Rosdorf und Braunschweig.

Einen großen Fund machte die Polizei dabei in dem Einfamilienhaus in Katlenburg-Lindau: eine hochprofessionelle Cannabis-Plantage mit ca. 2.000 Cannabis-Pflanzen, die dann beschlagnahmt wurden. Bei einem Verdächtigen wurden in Göttingen eine scharfe Schusswaffe, 50 Schuss Munition und 25 Gramm Kokain gefunden.

Drogenfunde in Osterode und der Region: Fünf Verdächtige nach Hausdurchsuchungen verhaftet

Bei den gesamten Durchsuchungsmaßnahmen konnten insgesamt ca. 22.000 Euro Bargeld, neben den 25 Gramm Kokain weitere ca. 5 Gramm Kokain, neben den Cannabispflanzen ca. 2 Kilogramm Cannabis in einer Wohnung in Osterode sowie diverse Speichermedien beschlagnahmt werden, so die Staatsanwaltschaft.

Fünf Beschuldigte im Alter von 32 bis 50 Jahren wurden festgenommen. Sie wurden Freitag, 5. April, einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

