Osterode. Ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen hat sich Samstag ein Osteroder mit der Polizei geliefert. Erst auf der A7 kann er gestoppt werden.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei – und das augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln – hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 18-jähriger Osteroder geliefert. Darüber informiert die Polizei Osterode am Sonntag. Demnach war der 18-Jährige mit seinem Pkw auf der Herzberger Landstraße in Osterode unterwegs, als die ihm entgegenkommenden Polizisten sich dazu entschieden, den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen und wendeten.

Rennen mit der Polizei: Osteroder flieht bis auf die A7

„In diesem Moment beschleunigt der Führer des Pkw und versucht den Abstand zu dem Streifenwagen zu vergrößern. Alle Anhaltesignale werden seitens des Fahrzeugführers ignoriert“, heißt es in dem Bericht der Polizei weiter.

Der junge Mann sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei davongefahren, bis ihn die Polizisten – mit Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung – auf der A7 auf Höhe der Raststätte „Harz Ost“ schlussendlich stoppen konnten. Dort stellten die Polizisten fest, dass der 18-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

pol/mel