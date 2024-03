Osterode am Harz. Regnet es Weltraumschrott im Harz? Davor warnt zumindest der Katastrophenschutz am Donnerstag. Das ist bisher bekannt.

Der Eintritt eines größeren Weltraumobjekts in die Atmosphäre der Erde wird am Freitag, 8. März, erwartet. Das meldet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn am Donnerstag. Im Zeitraum zwischen dem Mittag des 8. März und dem Mittag des 9. März könnte demnach ein Batteriepaket der internationalen Raumstation (ISS) auf die Erde als Weltraumschrott zurückstürzen. Leuchterscheinungen und die Wahrnehmung eines Überschallknalls sollen möglich sein.

Das BBK hält die Wahrscheinlichkeit, dass Trümmer des ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation (ISS) auf Deutschland stürzen, für sehr gering. Das schrieb die Behörde am Donnerstagnachmittag in einer amtlichen Gefahreninformation, die über mehrere Warn-Apps gesendet wurde. Die Kurve der sogenannten Überflugbahn der ISS verläuft genau durch den Harz, unter anderem durch die Landkreise Northeim, Göttingen, Goslar, Harz, Nordhausen und Mansfeld-Südharz. Die Verlaufskurve kann im Internet eingesehen werden: https://bbk.bund.de/ueberflug. „Sollte sich das Risiko erhöhen, erhalten Sie eine neue Information“, hieß es am Donnerstag von der BBK.

Die Verlaufskurve der ISS am 8. März zeigt: Auch der Harz könnte vom niedergehenden Weltraumschrott betroffen sein. (Bildschirmfoto) © BBK | Bildschirmfoto

Wahrscheinlichkeit für Einschlag von Weltraumschrott über Deutschland gering

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bestätigen die Einschätzung des BBK. Es könnten zwar Teile des Batteriepakets am Freitag auf die Erde niedergehen – Deutschland treffen sie aller Voraussicht nach aber nicht. Laut DLR könnte das Objekt nach Berechnungen über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Als Zeitfenster wird ein 20-Stunden-Korridor rund um den späten Freitagabend deutscher Zeit angegeben. Die Schätzung zum Wiedereintritt könne sich aber noch ändern.

Grafik-Diagramm Nr. 106858, Querformat 90 x 80 mm, "Statistik zu Weltraumschrott"; Redaktion: A. Brühl; Grafik: F. Bökelmann © dpa | dpa-infografik GmbH

