Göttingen. In einem Göttinger Wohnkomplex bricht am Dienstag ein Feuer aus. Die Polizei muss mehrere Appartements evakuieren. Das ist bisher bekannt.

Ein Feuer ist am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, in einem Wohnungskomplex in Göttingen ausgebrochen. Das teilte die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch mit.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten laut Mitteilung mehrere umliegende Appartements im dritten Stock evakuieren, da sich der entstandene Rauch auf den Fluren verteilte. Im Rahmen dieser Rettungsmaßnahme habe sich ein Bewohner vehement geweigert, seine Wohnung zu verlassen. Der 31-Jährige musste laut Polizei letztlich von Beamten aus seinem Appartement und vor den Wohngebäudekomplex gebracht und anschließend bis zum Abschluss der Löscharbeiten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Schaden bei Feuer in Göttingen – Wohnung ist nicht bewohnbar

Das betroffene Appartement sei derzeit nicht bewohnbar. Sechs weitere Wohnungen auf dem gleichen Flur wurden laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen und können vorerst ebenfalls nicht genutzt werden. Die Mieter kümmerten sich mutmaßlich selbstständig um andere Unterbringungsmöglichkeiten.

Für die Ermittlungen zur Entstehung des Feuers wurde der Hausflur mitsamt den Appartements beschlagnahmt und versiegelt. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen bislang keine gesicherten Informationen vor. Warum es zu dem Feuer kam, ist noch ungeklärt, so die Einsatzkräfte.

