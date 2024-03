Osterode. In Osterode hat ein Unbekannter mehrere Arbeitsgeräte einer Baufirma gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Arbeitsgeräte im Wert von 15.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag von einer Baufirma in der Ernst-Müller-Allee in Osterode gestohlen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach habe der Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 4. März, von 19.30 Uhr und 8 Uhr am Donnerstag, 5. März, die Geräte aus einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Baucontainer und einem verschlossenen Transporter gestohlen. Bei dem Transporter habe er dafür nach Angaben der Polizei die Heckscheibe beschädigt. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

