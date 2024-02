Osterode am Harz. An der Bahnunterführung an der Seesener-Straße und dem Gipsmühlenweg kommt es am Montagmittag zu Verzögerungen.

In Osterode am Harz ist es am Montag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Gegen 12 Uhr Mittags versperrte ein Lkw die Durchfahrt an der Bahnunterführung Ecke Gipsmühlenweg – Seesener Straße und sorgte für einen kleineren Stau.

Ein Hinweisschild für Fußgänger wurde aufgestellt, wie Augenzeugen berichten. Wartende Autofahrer konnten ihre Fahrt über den Gipsmühlenweg fortsetzen. Über die genauen Umstände oder mögliche Schäden ist zur Stunde noch nichts bekannt.

Dieser Text wird aktualisiert.

gie/kul