Südniedersachsen. Das Europäische Brotmuseum und der Harz Kurier suchen für eine Ausstellung die schönsten Fotos aus Südniedersachsen. So kann man beim Wettbewerb mitmachen.

Die Südniedersachsen lieben ihre Heimat – das zeigt sich im bürgerschaftlichen Engagement, den vielen heimatkundlichen Forschungsprojekten, und auch in den großartigen Fotos, die Menschen aus der Region in den sozialen Medien posten. „Weil es hier wunderschön ist“, antwortete ein Facebook-Nutzer des Harz Kurier kürzlich auf die Frage, warum er im Südharz lebe.

Nicht immer aber ist der Begriff „Heimat“ positiv besetzt. Neben rechten Gruppen, die ihn für ihre Zwecke instrumentalisieren, wirkt das Wort auf viele verstaubt, weckt Gedanken an längst vergangene Zeiten. Das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen möchte das ändern und hat sich eine besondere Aktion ausgedacht. Unter dem Titel „Mein Südniedersachsen“ hat es gemeinsam mit dem Harz Kurier und dem Landschaftsverband Südniedersachsen einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Menschen aus der Region mit Fotos ihrer südniedersächsischen Heimat teilnehmen können. Die besten 20 Einsendungen werden ab März 2024 im Brotmuseum ausgestellt – und zwar in ganz besonderem Rahmen.

Fotografen aus der Ukraine finden vorübergehend Heimat in Südniedersachsen

Denn: Der Begriff „Heimat“ hat aktuell auch für viele Ukrainerinnen und Ukrainer eine besondere Bedeutung. 1.086.357 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hielten sich laut dem Ausländerzentralregister (AZR) im September alleine in Deutschland auf. Mehr als 1 Million Menschen, die ihre Heimat zurücklassen mussten und nun teilweise in Deutschland eine neue suchen.

Ihren Blick auf ihre neue „Interim-Heimat“, also ihr Zuhause auf Zeit, zeigen ein ukrainischer Fotograf und eine ukrainische Fotografin in einer Ausstellung im Brotmuseum. Sie bietet den Rahmen für die Gewinner-Bilder.

Krieg in der Ukraine: Ein Alptraum wird wahr

Olena Dolzhenko wurde 1975 in Charkiw, Ukraine, geboren. Von 2016 bis zum Beginn des Krieges arbeitete sie als Lehrerin an der Wolodymyr Oglobins Fotoschule in Charkiw. Wolodymyr Ogloblin wurde in Charkiw 1954 geboren und arbeitete bis 2022 im Bereich Kunst und Werbefotografie und gründete sogar eine eigene Kunstschule für Fotografie „Photo School of Wladimir Ogloblin“. Beide leben zurzeit in Deutschland.

Wenn man so sehr privilegiert lebt wie wir, in einer Demokratie, ohne Krieg, nimmt man das leider meistens als etwas Selbstverständliches und oft übersieht man auch die Schönheit um uns herum. Der Fotowettbewerb soll die Menschen dazu inspirieren, die Schönheit von Südniedersachsen bewusst wahrzunehmen, sie mit einer Kamera festzuhalten, und ihre persönlichen Lieblingsorte mit anderen zu teilen. Agnieszka Steuerwald, Museumsleiterin des Europäischen Brotmuseums in Ebergötzen

„Der Krieg… Selbst in einem Alptraum konnten wir uns nicht vorstellen, dass er die Ukraine treffen würde“, schreiben die beiden in der Ankündigung für die Ausstellung, in der sie auch von ihrer Flucht nach Deutschland sprechen. „Unser berufliches Interesse wurde durch die Menschen, Städte, Orte und Landschaften Niedersachsens geweckt. Einige der Landschaften erinnerten uns an die Ostukraine, es wurde uns warm ums Herz, alles war in unseren Herzen zu spüren.“

Die Schönheit Südniedersachsens schätzen – und im Foto festhalten

So entstanden die Fotos, die ab März im Brotmuseum zu sehen sind. Göttingen, Goslar, Einbeck und viele Orte haben Dolzhenko und Ogloblin fotografiert und somit eine ansehnliche Wanderausstellung zusammengestellt, die vom Landschaftsverband Südniedersachsen angeboten wird. Bilder aus dem Altkreis Osterode sind nicht dabei. Noch nicht.

Rollende Hügel, wogende Getreidefelder, grasende Kühe: „Mein Südniedersachsen“ lautet das Motto des Wettbewerbs. © FMN | Svenja Paetzold-Belz

Denn Museumsleiterin Agnieszka Steuerwald möchte jetzt Menschen aus Südniedersachsen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. „Ich möchte gerne diese Ausstellung um die Fotos von Menschen, die in Südniedersachsen leben, ergänzen“, erklärt sie ihre Idee vom Fotowettbewerb. „Wenn man so sehr privilegiert lebt wie wir, in einer Demokratie, ohne Krieg, nimmt man das leider meistens als etwas Selbstverständliches und oft übersieht man auch die Schönheit um uns herum. Der Fotowettbewerb soll die Menschen dazu inspirieren, die Schönheit von Südniedersachsen bewusst wahrzunehmen, sie mit einer Kamera festzuhalten und ihre persönlichen Lieblingsorte mit anderen zu teilen.“

Fotowettbewerb: So kann man teilnehmen

Deswegen rufen das Europäische Brotmuseum Ebergötzen gemeinsam mit dem Harz Kurier und dem Landschaftsverband Südniedersachsen zum Fotowettbewerb auf: Sie lieben Ihre Heimat? Dann senden Sie, liebe Leserinnen und Leser, bis zum 30. November ihre Fotos aus Südniedersachsen an die Adresse info@brotmuseum.de.

Die 20 schönsten Bilder, die von einer Jury aus allen Einsendungen ausgewählt werden, finden dann in ausgedruckter Form einen Platz in der Ausstellung im Europäischen Brotmuseum. Die ersten 3 Plätze erhalten zusätzlich Preise, die zum Erkunden von Niedersachsen animieren sollen.