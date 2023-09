Osterode Unser kostenloses Wochenblatt erscheint am 30. September 2023 zum letzten Mal. Die Gründe sind wirtschaftlicher und digitaler Natur.

In eigener Sache Schwerer Entschluss: Das Echo zum Sonntag wird eingestellt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

In den vergangenen Jahren haben wir für Sie mit dem „ECHO zum Sonntag“ ein kostenloses Wochenblatt herausgegeben, das Sie auch am Sonntag über lokale Geschehnisse, Neuigkeiten und Geschichten auf dem Laufenden gehalten und Sie vor allem über viele Angebote aus der örtlichen Geschäftswelt informiert hat. Ihre Unterstützung und Ihre Treue haben uns dabei stets angetrieben und inspiriert. Als Verlag sind wir zutiefst dankbar für die Zeit, die Sie mit unseren Inhalten verbracht haben.

Doch die Zeiten ändern sich. Alte Produkte weichen neuen Angeboten. Das gilt aktuell besonders in der Medienbranche, in der die Digitalisierung rasante und tiefgreifende Umwälzungen mitbringt. Aus diesem Grund hat die FUNKE Mediengruppe sich dazu entschieden, das ECHO zum Sonntag zum 1. Oktober 2023 einzustellen. Die letzte Ausgabe des Wochenblattes wird am 30. September verteilt.

Medienbranche ist vielfältigen Umwälzungen ausgesetzt

Der Entschluss ist dem Verlag nicht leichtgefallen, denn wir schätzen die Verbindung, die wir mit Ihnen aufgebaut haben. Die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machten es uns zuletzt allerdings immer schwerer, das „ECHO zum Sonntag“ herauszugeben.

Obwohl dies das Ende eines Kapitels markiert, sehen wir den Schritt auch als eine Gelegenheit, gemeinsam in eine neue Zukunft überzugehen. „Veränderung bringt Chancen mit sich. Wer sich ihr verweigert, lässt diese Chancen ungenutzt“, soll der amerikanische Künstler Andy Warhol gesagt haben. Mit dem Harz Kurier als Tageszeitung für den Altkreis Osterode möchten wir deshalb verstärkt auf digitale Plattformen setzen - künftig auch mit Inhalten, die Sie aktuell noch im Echo finden - und so noch aktueller, noch vielfältiger und noch interaktiver werden.

Der Harz Kurier setzt verstärkt auf digitale Plattformen

Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns auf unseren digitalen Kanälen zu folgen, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Der Harz Kurier ist online nicht nur auf seiner Plattform harzkurier.de unterwegs, wo Sie neben Plus-Artikeln, Hintergründen und Meinungsbeiträgen auch viele kostenfreie Nachrichten finden. Im August ist außerdem unsere Nachrichten-App HK News an den Start gegangen. Sie kann in den gängigen App-Stores kostenfrei heruntergeladen werden. Für Harz-Kurier-Abonnenten sind alle Inhalte nach einer einmaligen, kostenfreien Registrierung nutzbar. Nicht-Abonnenten finden dort auch immer wieder kostenlose Artikel.

Auch in den Sozialen Medien sind wir weiter aktiv: Auf Facebook teilt der Harz Kurier regelmäßig relevante Neuigkeiten aus dem Altkreis Osterode - und ist seit einigen Wochen neuerdings auch auf Instagram aktiv. Ein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigen, digitalen Zukunft für Ihr lokales Medium vor Ort.

Wir hoffen, dass Sie uns auf diesem spannenden neuen Weg begleiten werden. Ihre Meinungen, Geschichten und Anregungen sind natürlich nach wie vor von großer Bedeutung für uns. Für Anregungen, Ideen und konstruktive Kritik hat die Harz-Kurier-Redaktion immer ein offenes Ohr: Schreiben Sie uns gerne an redaktion-harzkurier@funkemedien.de.

