Carmen aus Osterode gewinnt 8.000 Euro in der TV-Show „Bingo!“

Ein Sonntagnachmittag im NDR-Fernsehstudio: das Glück hatte jetzt Carmen aus Osterode am Harz. Die 56-Jährige war am Sonntag eine der beiden Kandidaten in der TV-Show „BINGO!“. Unter zehntausenden Mitspielern war sie ausgelost worden.

Wie die Presseabteilung der Sendung berichtet, begann das Wochenende für Carmen und ihrem Mann Richard mit einer Hotelübernachtung in Hannover. Dort verbrachte das Paar den Abend vor der Sendung und konnten sich bei einem Fünf-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dort lernte Carmen dann auch ihren Gegenspieler Daniel aus Rheinland-Pfalz kennen.

Erinnerungsfoto mit den Moderatoren

Am Sonntag ging es dann direkt zu den Proben in das „BINGO!“-Studio in Hannover. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR Fernsehen. Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Carmen direkt, in zwei Spielrunden setzte sie sich dann durch und zog ins Finale ein. Im neuen Finalspiel „Das süße Glück“ gewann Carmen in de rersten Runde 4.000 Euro. „Das riskiere ich“, so die Osteroder Kassiererin. Im zweiten Versuch erwischte Carmen dann das Feld mit 8.000 Euro.

Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Jule Gölsdorf und Ilka Petersen. „Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft seit 25 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen, wie es in der Mitteilung der Show weiter heißt. Es seien bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt worden.