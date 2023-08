Bingospielerin aus Osterode Live im NDR -Fernsehen

Osterode Am Sonntag spielt eine Frau aus Osterode am Harz bei der Kultsendung: „Bingo! - Die Umweltlotterie“. Mit etwas Glück gewinnt sie 30.000 Euro.

Eine Kandidatin aus Osterode am Harz hat am Wochenende ihren großen Auftritt in der Livesendung von „BINGO!“ im NDR Fernsehen. Carmen (56) spielt seit über 15 Jahren mit bei der beliebten TV-Show und wurde jetzt durch einen Zufallsgenerator unter tausenden Bewerbern als Kandidatin ausgelost, wie der NDR in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Sie reist am Samstag mit ihrem Mann Richard nach Hannover. Ab 17 Uhr spielt sie dann am Sonntag live gegen einen Kandidaten aus Rheinland-Pfalz um den Honigtopf im Spiel „Das süße Glück“. Kommt Carmen ins Finale, warten wenigstens 2000 Euro Bargeld auf die Kassiererin aus dem Harz – mit ganz viel Glück werden daraus 30.000 Euro.

„Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft seit mehr als 25 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt. In dieser Ausgabe von „BINGO!“ ist der der eigentliche Moderator Michael Thürnau (Der Bingobär) im Urlaub und wird von seiner Kollegin Ilka Petersen vertreten.