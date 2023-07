Malerinnungen Osterode und Northeim-Einbeck tagen gemeinsam

Die Maler- und Lackiererinnungen aus Osterode und Northeim-Einbeck haben ihre jährliche Frühjahresversammlung gemeinsam abgehalten. Die Mitglieder beider Innungen kamen im Mai im Hotel Waldschlösschen in Bad Gandersheim zusammen. Dort konnte Obermeister Oliver Eckstein die Innungsmitglieder und Gäste begrüßen, wie die Innungen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt geben.

Vor der Versammlung führte Nicole Marxhausen interessierte Teilnehmer über das Gelände der in Bad Gandersheim stattfindenden Landesgartenschau. Bei der Gruppenführung tauchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen in das Thema Genuss, Kultur und Gartenvielfalt ein. Informationen über die Produktreihe und deren Verarbeitung gab Jens Matthes, Key-Account-Manager bei der Firma Lofec GmbH, an die Innungsmitglieder weiter.

Vorbereitungen für Berufsinformationstag und BITO laufen

Obermeister Oliver Eckstein berichtete anschließend unter anderem über die Mitgliederversammlung des Malerverbandes in Hannover und den am Azubi Technikertag in Hannover, der am 6. Oktober stattfinden wird. Darüber hinaus teilte er mit, dass die Vorbereitungen für die Handwerker-Vesper am 5. September im Kurhaus von Bad Lauterberg und den Berufsinformationstag am 9. September in Osterode gut laufen.

Obermeister Eckstein bat die Mitglieder dabei um rege Teilnahme. Nach Vorstellung und Erläuterung der Jahresrechnung 2022 sowie des Haushaltsplanes 2023 durch den Geschäftsführer Hans-Joachim Nüsse wurden diese von der Versammlung einstimmig genehmigt. Ein gemeinsames Abendessen mit Gesprächen im Kreis der Kolleginnen und Kollegen rundete die Versammlung ab.

