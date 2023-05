Schwiegershausen gibt Vollgas beim Schützenfest

Endlich stand Pfingsten auf dem Kalender und damit auch das lang ersehnte Volks- und Schützenfest in Schwiegershausen. Die Ortschaft wurde ordentlich herausgeputzt und mit viel Dekoration deutlich gemacht, dass alle mitfeiern wollten.

Schon beim traditionellen Antrommeln spitzten alle die Ohren. Denn viele wollten, durchaus in Gehrock und in Trachten gekleidet, bereits den Kirchgang mitmachen. Es waren auch nicht wenige, die sich in den Festumzug einreihten. Beim Barrikadensturm wurde deutlich, dass die Hälfte des Dorfes zuschaute und die andere Hälfte mitlief.

Neue Schützenmeister in Schwiegershausen gekürt

Der Sonntag begann mit dem traditionellen Frühstück, wo der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwiegershausen für den guten Ton sorgte. In der Mittagszeit wurde schließlich bekannt gegeben, dass Torsten Waldmann und Oliver Waldmann die neuen Schützenmeister sind. Sie werden dann 2025 das nächste Volks- und Schützenfest ausrichten. Von 13 bis 18 Uhr wurde dann auf die Bestemannscheibe geschossen, und um 19 Uhr eben dieser Bestemann bekanntgegeben. Christian Schreiber verfügte über die größte Zielsicherheit. Mit dem Tanz- und Discoabend ging dann das erste Festwochenende zu Ende.

Kinderumzug am kommenden Samstag

Aber bereits am kommenden Samstag, 3. Juni, findet der bunte Kinderumzug mit anschließendem Kinderfest statt. Das dürfte in der Mehrzweckhalle und auf dem Festplatz das Programm abrunden. Wer dabei sein möchte, merke sich bitte, dass das Treffen um 13.30 Uhr am Kindergarten stattfinden soll.

In der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr dürfen die männlichen Schwiegershäuser an dem Medaillen- und Pokalpreisschießen teilnehmen. Um 17.30 Uhr erfolgt die Verteilung eben dieser Pokale, um 18 Uhr die Amtsübergabe an die neuen Chargen. Dem schließen sich die Ehrentänze und der Tanzabend an.

Am Sonntag, 4. Juni, wird es ab 12.30 Uhr wieder einen Festumzug mit Barrikaden geben. Danach wird zum „Großen Zapfenstreich“ im Biwak aufgerufen. Der Tanzabend beginnt um 18.30 Uhr. Wenn dort der letzte Ton verklungen ist, muss wieder zwei Jahre gewartet werden.

