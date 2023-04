Premiere: Harzer Hexentrail findet auch für Kinder statt

Osterode. Unter dem Motto „Kinder laufen für Kinder“ kann der Nachwuchs am 1. September beim Hexentrail an den Start gehen. Anmeldungen sind hier möglich.

7. Harzer Hexentrail: So anstrengend, aber auch so schön

7. Harzer Hexentrail: So anstrengend, aber auch so schön

Seit Jahren ist er aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegzudenken: der Harzer Hexentrail. Erstmals können in diesem Jahr auch Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf Jahren an dem Wander- und Laufevent teilnehmen, unter dem Motto „Kinder laufen für Kinder“. Denn während die Hexentrail-Teams der Erwachsenen für unterschiedliche selbst gewählte Projekte spenden, geht der gesamte Erlös der Nachwuchsveranstaltung an das Kinderhospiz „Sternenkinder“ in Göttingen.

Idee gibt es schon einige Zeit

Die Idee habe schon lange bestanden, nun hätten sich mit Dominik Singer und Hanna Busch zwei Köpfe gefunden, die den Harzer Kinder-Hexentrail auf die Beine gestellt hätten und mit einem eigenen Organisationsteam für den reibungslosen Ablauf sorgen, erklärte Udo Küster von der Koordinationsstelle für Vereine und Verbände. Mit der Kinder-Sportstiftung und den Wirtschaftsbetrieben der Stadt (WIBO) seien auch schnell zwei Unterstützer mit im Boot gewesen. Beide Hexentrails werden vom MTV Förste in Kooperation mit der Stadt Osterode ausgerichtet.

„Wir wollten etwas für den Nachwuchs tun“, unterstreicht Dominik Singer. Die Absicht sei, dass sich Kinder gemeinsam bewegen und sich ohne Konkurrenzdenken zusammen für den guten Zweck engagieren. „Im Vordergrund soll jedoch der Spaß und die tolle Erfahrung stehen.“ Es werde ein fast identischer Hexentrail in Miniform, und dass er den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben wird, daran hat der Organisator keine Zweifel.

Kinderstrecke ist fünf Kilometer lang

Am 1. September, einen Tag vor den Erwachsenen, starten die Mädchen und Jungen um 17 Uhr im Jahnstadion auf eine gut fünf Kilometer lange Strecke – landschaftlich schön und mit eindrucksvollen Aussichten auf Osterode, wie Singer versichert.

Nach der Rückkehr bis 19 Uhr werden sie in der Stadthalle mit Medaillen empfangen und können ihre erlaufene Spende, die laut Dr. Sven Vogt von der Kinder-Sportstiftung verdoppelt wird, direkt an Vertreter des Kinderhospizes übergeben - und das vor einer imposanten Kulisse.

Große Party in der Stadthalle

„Die Stadthalle wird brechend voll sein“, erwartet Singer, da die erwachsenen Teilnehmer sich an diesem Abend dort schon mit einem Briefing auf ihren eigenen Lauf am nächsten Tag vorbereiten und sicherlich auch Eltern und Großeltern vor Ort sein werden. Anschließend sind die Kinder zur obligatorischen Pasta-Party eingeladen. Nach einem gelungenen Auftakt und dem dabei gesammelten Knowhow werde sich der Kinder-Hexentrail in den kommenden Jahren in noch größerem Rahmen etablieren, ist Vogt überzeugt.

Maximal 50 Teams - bestehend aus vier Kindern, die von einem Erwachsenen begleitet werden - können diesmal teilnehmen; pro Kopf ist eine Startgebühr von fünf Euro zu entrichten. Für die Sicherheit sei unter anderem mit Streckenposten und einer Trinkstation gesorgt, betonen die Organisatoren. Die Vorfreude ist nicht nur bei Mädchen und Jungen groß, die schon immer mal bei dem Event dabei sein wollten; auch die Veranstalter sind gespannt auf die Premiere und erhoffen sich unvergessliche Erlebnisse für den Nachwuchs.

Anmeldung und Informationen

Anmeldeformulare sind ab dem 1. Mai auf der Homepage des Harzer Hexentrails unter www.harzer-hexentrail.de oder in den Schulen und Kindertagesstätten erhältlich. Anmeldeschluss ist der 31. Juli.