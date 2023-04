Osterode. Integrationsinitiative „Niedersachsen packt an: Stellenbörse in Osterode richtet sich an Geflüchtete und alle, die einen Job suchen

Osterode Große Stellenbörse am 18. April in Osterode

Im Rahmen der Integrationsinitiative „Niedersachsen packt an“ des Landes Niedersachsen gibt es am 18. April eine große Stellenbörse in Osterode. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr möchten Unternehmen und Organisationen mit arbeitssuchenden Menschen in der Stadthalle, Dörgestraße 28, ins Gespräch kommen (wir berichteten).

„Dieses Angebot richtet sich an Geflüchtete, aber – und das ist uns sehr wichtig zu erwähnen – natürlich auch an alle anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die gerne eine berufliche Tätigkeit aufnehmen möchten“, erklären unisono Sylvia Wulf vom Mekom Regionalmanagement Osterode am Harz, Karen Richter für die Volkshochschule Göttingen-Osterode sowie Mike Schnella, Fachdienstleiter beim Jobcenter in Osterode. Alle drei werden ebenfalls in der Stadthalle als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung stehen.

Starke Beteiligung von Unternehmen

Karen Richter, Osteroder Geschäftsstellenleiterin der VHS Göttingen-Osterode, mit dem mehrsprachigen Einladungsflyer. Foto: Ralf Gießler / HK

In Northeim sei die Messe schon mit gutem Erfolg „über die Bühne“ gegangen. 400 Interessierte sowie 35 Firmen wären vor Ort gewesen. Stand jetzt zeichnet sich für Osterode eine noch stärkere Unternehmensbeteiligung ab. „Unsere Kunden sollen mit Unternehmen ganz einfach und unkompliziert in Kontakt treten können“, unterstreicht Mike Schnella.

Man habe auch dafür gesorgt, dass Dolmetscher für verschiedene Sprachen vor Ort seien und hoffe nun, dass der Tag ein Erfolg werde. „Wenn Menschen Arbeit haben, sind sie freier und unabhängiger. Wir freuen uns, wenn sie Erfolg haben“, fügt Karen Richter hinzu.

Die Veranstaltung ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos.

