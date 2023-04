Integrationsmesse: Geflüchtete und Unternehmen vernetzen

Viktoria aus Odessa (Ukraine), ist seit dem 5. Maerz in Deutschland, bereitet das Bett fuer die Hotelgaeste des Cocoon Hotels in Muenchen vor (Foto vom 15.06.2022). (Siehe epd-Bericht vom 17.03.2023)

Im Rahmen der Integrationsinitiative „Niedersachsen packt an“ des Landes Niedersachsen findet am 18. April in der Stadthalle Osterode, Dörgestraße 28, eine besondere Stellenbörse statt. „Perspektiven durch Arbeit für geflüchtete Menschen“ lautet der Titel dieser Messe, die sich explizit an Geflüchtete richtet und bereits in Northeim ein voller Erfolg war.

Für Göttingens Landrat Marcel Riethig liegen die Vorteile klar auf der Hand: „Die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen im Landkreis Göttingen haben bereits bei der Versorgung der Geflüchteten große Einsatzbereitschaft gezeigt. Darum freut es uns sehr, dass die Unternehmen sowie die Ukrainerinnen und Ukrainer durch die Jobbörse die Gelegenheit bekommen, zielgerichtet in Kontakt zu treten. Die Geflüchteten, die trotz ihres Wunsches nach Rückkehr in die Heimat die Möglichkeit der temporären Beschäftigung nutzen wollen, helfen der Region bei der Bewältigung des Arbeitskräftemangels. Sie entlasten das deutsche Sozialsystem und können dem eigenen Land auch aus dem Ausland helfen.“

Plattform für Gespräche zwischen Arbeitgebern und Geflüchteten

Die bewusst niedrigschwellig gehaltene Veranstaltung soll eine Plattform für direkte Gespräche zwischen Arbeitgebern und Geflüchteten bieten. Interessierte Unternehmen aus der Region können sich noch bis zum 10. April unter https://eveeno.com/integrationsmesse-osterode dafür anmelden. Die Teilnahme ist für alle Beteiligten kostenfrei.

Seit Februar vergangenen Jahres sind Millionen Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen. Viele von ihnen sind nach Deutschland gekommen und haben hier Zuflucht und eine neue Heimat gefunden – auch im Landkreis Göttingen. Das Jobcenter betreut den Großteil der geflüchteten Ukrainer und bietet ihnen Unterstützung bei der Integration in Arbeit und Ausbildung an. Das Interesse der Betroffenen, möglichst schnell eine Beschäftigung aufzunehmen, ist groß, wenn auch die Arbeitssuche häufig durch fehlende Sprachkenntnisse erschwert wird.

„Die Geflüchteten stellen ein großes Potenzial für die Betriebe dar“

Einige Unternehmen in der Region haben schon frühzeitig Beschäftigungschancen speziell für Geflüchtete geboten und Stellenangebote beim Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Göttingen und dem Jobcenter gemeldet. „Denn die Geflüchteten stellen ein großes Potenzial für die Betriebe dar, zumal neben Fachkräften in vielen Bereichen auch Arbeitskräfte für Anlerntätigkeiten gesucht werden“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen.

Damit beide Seiten zusammenfinden, organisieren das Bündnis „Niedersachsen packt an“, das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig, das Jobcenter Landkreis Göttingen, die Agentur für Arbeit Göttingen, die vhs Göttingen-Osterode sowie der Unternehmerverband Mekom Regionalmanagement nun diese Integrationsmesse für Geflüchtete.

Sprachmittler und Übersetzer für ukrainisch und arabisch

Unternehmen wird die Chance und Gelegenheit geboten, am Veranstaltungstag zwischen 10 und 13 Uhr mit potenziellen Arbeitskräften ins Gespräch zu kommen. Sprachmittlerinnen und Übersetzer werden vor Ort sein, um den kommunikativen Austausch zu unterstützen – auch für arabisch sprechende Interessierte und andere, denn alle Kunden des Jobcenters sind eingeladen.

Für zusätzliche Informationen steht der Unternehmerverband Mekom Regionalmanagement Osterode am Harz zur Verfügung. Unter Telefon 05522/9604992 oder per E-Mail unter mail@mekom.eu ist der Verband erreichbar.

Ehrenamtliche Helfer für die Messe gesucht

Ebenso können sich ehrenamtliche Helfer bei einem der ausrichtenden Organisatoren melden, wenn sie bei der Messe unterstützend tätig werden wollen.

Laut Sylvia Wulf, Vorstandsassistentin des Mekom Regionalmanagements, seien bereits die Voranmeldungen seitens der Unternehmen gut angelaufen: „Wir richten unseren Appell an die Unternehmerschaft unserer Region, diese Chance wahrzunehmen und bitten zudem darum, offene Arbeitsstellen zeitnah an die betreffenden Stellen zu melden beziehungsweise anzubieten. Nur so kann die Veranstaltung ein Erfolg für alle werden.“