Post Osterode: Neue Filiale bei Intersport durchgehend geöffnet

Osterode. Die Postfiliale in der Osteroder Innenstadt ist nun bei Intersport Stricker zu finden. An eine Sache müssen sich die Osteroder noch gewöhnen.

Es ist ein schmerzlicher Einschnitt für die Osteroder Bürgerschaft, begründet von der Postbank mit wesentlichen Veränderungen am Markt sowie dem geänderten Verhalten der Kundinnen und Kunden in Zeiten der Digitalisierung.

Mitte November hat die Postbank ihre Filiale am Osteroder Kornmarkt geschlossen. Einige der Postbankkundinnen und Postbankkunden müssen sich jetzt auf Veränderungen einstellen, denn bestimmte Geldgeschäfte müssen woanders getätigt werden.

Post- und Paketdienstleistungen in Osterode

Neu eingerichtet ist inzwischen eine Postfiliale in der Eisensteinstraße bei Intersport Stricker. Inhaber Manfred Stricker: „Mir war es zunächst einmal wichtig, nach der Schließung der Postbank einige ihrer Angebote in der Osteroder Innenstadt zu halten“, begründet er sein Engagement und hat dafür extra zwei neue Mitarbeiterinnen und eine Aushilfskraft eingestellt. Natürlich hofft er auch auf positive Effekte für sein Sportgeschäft.

Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt also in unmittelbarer Nähe bestehen und wird durch die Deutsche Post sichergestellt. Die Postfiliale ist in einem eigenen Raum von Intersport, dem ehemaligen Ski-Verleih, untergebracht und wird inzwischen schon gut besucht, wie Manfred Stricker feststellt. Allerdings: „Mittags ist zuweilen noch Flaute, weil die Osteroderinnen und Osteroder nicht wissen, dass wir durchgehend geöffnet haben.“ Mittags hatte die Postbankfiliale am Kornmarkt dagegen immer zu, ein Umstand der sich eingeprägt hat bei den Kunden.

Weitere Postfiliale in Osterode-Lasfelde

Eine weitere Filiale steht in Lasfelde zur Verfügung. Geldabholen können die Kunden des Unternehmens laut eines Sprechers kostenlos am Geldautomaten der Deutschen Bank am Kornmarkt 3.

Postbankkundinnen und -kunden, die sich eine persönliche Beratung wünschen, müssen allerdings die Leistungen der nächstgelegenen Filialen beispielsweise in der Klubgartenstraße 10 in Goslar oder in der Groner Straße 15/17 in Göttingen in Anspruch nehmen. „Dort können unsere Kundinnen und Kunden sich zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen. Sie erhalten hier auch alle gewohnten Postdienstleistungen und können Bargeldein- und -auszahlungen sowie Überweisungen vornehmen“, informiert das Unternehmen. Auf Wunsch biete die Postbank-Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen auch zuhause an.

Die Öffnungszeiten in der Post-Filiale bei Intersport Stricker sind in der Woche von 9.30 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.