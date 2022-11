Post im Altkreis Osterode: Wohin mit Paketen, Briefen & Co?

Das Postbank Finanzcenter am Kornmarkt in Osterode am Harz hat einen breiten Service geboten: von Bankgeschäften bis zu Annahme und Versand von Briefen und Paketen. Der Harz Kurier listet auf, wo die Post diese Dienstleistungen im Altkreis Osterode, Südharz und Umgebung noch anbietet.

Das Postbank Finanzcenter am Kornmarkt in Osterode schließt. Am Mittwoch, 16. November, soll es zum letzten Mal zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar sein. Was bedeutet das für die Kundschaft im Altkreis Osterode?

Das Geldinstitut verweist Kundinnen und Kunden, die eine persönliche Beratung wünschen, an die Filialen in der Klubgartenstraße 10 in Goslar und in der Groner Straße 15/17 in Göttingen. Zu bestimmten Themen wie Bausparen und Baufinanzierung kommen die Beraterinnen und Berater auch zur Kundschaft nach Hause. Alternativ besteht immer die Möglichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen. Termine kann man im Internet unter www.postbank.de oder am Telefon unter der Nummer 022855005500 vereinbaren.

Eingeschränkter Postbankservice

Und auch wenn es fortan kein Postbank Finanzcenter mehr im Altkreis Osterode gibt, Post-Filialen stehen weiterhin zur Verfügung. Dort bietet die Postbank zum Teil eingeschränkten Service an. Ein- und Auszahlung von Banknoten am Schalter, Postbank Services, Prepaid-Aufladung am Schalter, Legitimation über Postident und Paketannahme und Briefmarkenverkauf sind in den folgenden Filialen im Altkreis außerhalb von Osterode und in der nahen Umgebung möglich – in einigen Filialen gibt es zudem einen Geldautomaten und ein Service-Terminal für Kontoauszüge, Daueraufträge und Überweisungen.

Deutsche Post Filiale an der Lutterstraße 1 in Bad Lauterberg . Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 17.30 Uhr und samstags von 8 bis 12.30 Uhr.

. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 17.30 Uhr und samstags von 8 bis 12.30 Uhr. Deutsche Post Filiale Am Markt 13 in Ellrich . Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 12 Uhr.

Postbank Filiale mit Geldautomat am Lutherplatz 5 in Nordhausen mit Beratung zu Bankgeschäften und Wertpapieren, Einzahlungen auch von Beträgen über 1.500 Euro und Auszahlung auch von höheren Beträgen als 5.000 Euro, Ein- und Auszahlung von Münzen am Schalter, Bürobedarf und einem jederzeit zugänglichen Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Service-Terminal. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Es wird darauf hingewiesen, dass man für Beratungen im Vorfeld unter der Telefonnummer 0228 5500 5536 einen Termin vereinbaren soll.

Deutsche Post Filiale an der Hauptstraße 36 in Nordhausen . Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr und samstags von 8.30 bis 11 Uhr.

. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr und samstags von 8.30 bis 11 Uhr. Deutsche Post Filiale Am Bökelern 2 in Ebergötzen . Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.

Postbank Filiale mit Geldautomaten an der Jüdenstraße 19 in Duderstadt mit Beratung zu Bankgeschäften und Wertpapieren, Ein- und Auszahlung am Schalter auch von höheren Beträgen als 1.500 Euro, Ein- und Auszahlung von Münzen am Schalter, Bürobedarf und einem jederzeit zugänglichen Selbstbedienungsbereich mit Geldautomaten und Service-Terminal. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Es wird darauf hingewiesen, dass man für Beratungen im Vorfeld unter der Telefonnummer 0228 5500 5536 einen Termin vereinbaren soll.

Deutsche Post Filiale an der Goslarschen Straße 31 in Clausthal-Zellerfeld . Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr.

Deutsche Post Filiale an der Poststraße 10 in Seesen mit einem Selbstbedienungsbereich am Service-Terminal. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr und montags, dienstags, donnerstags und freitags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Deutsche Post Filiale mit Geldautomaten am Fronhof 1 in Bad Gandersheim mit einem Selbstbedienungsbereich mit Geldautomaten und Service-Terminal. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr und montags, dienstags, donnerstags und freitags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Deutsche Postfiliale an der Langen Straße 60 in Langelsheim . Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 12.30 Uhr und dienstags bis freitags zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr.

. Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 12.30 Uhr und dienstags bis freitags zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr. Deutsche Post Filiale Am Plan 6 in Einbeck . Öffnungszeiten: montags bis samstags 8 bis 20 Uhr.

. Öffnungszeiten: montags bis samstags 8 bis 20 Uhr. Deutsche Post Filiale an der Hauptstraße 51 in Lamspringe. Öffnungszeiten: montags bis samstags 9 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr.

Deutsche Post Filiale mit Geldautomaten an der Graf-Otto-Straße 10 in Northeim mit einem Selbstbedienungsbereich mit Geldautomaten und einem Service-Terminal. Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr.

Bargeldversorgung

Bargeld bekommen Kunden und Kundinnen der Postbank außerdem an den Geldautomaten der Deutschen Bank, Norisbank, Commerzbank und Unicredit Bank, an Shell-Tankstellen und speziell gekennzeichneten Geldautomaten von Cardpoint. In vielen Lebensmittel- und Drogeriemärkten kann man sich zudem beim Einkauf mit der Girokarte Bargeld bis zu 200 Euro pro Einkauf auszahlen lassen.

Briefe und Pakete

Außerdem gibt es Postannahmestellen in Supermärkten und ähnlichen Geschäften. Dort kann man Pakete und Briefe versenden und abholen, Briefmarken erwerben und auch Postident oder Prepaid-Aufladung durchführen. Hier eine Liste der Standorte im Altkreis außerhalb von Osterode:

Edeka an der Teichhütter Straße 2 in Bad Grund . Öffnungszeiten montags bis samstags 7 bis 19.30 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis samstags 7 bis 19.30 Uhr. Agravis Niedersachsen-Süd Am Breiten Anger 3 in Bad Grund . Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Hinweis: Weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Hinweis: Weder Postident noch Prepaid-Aufladung. Der Pavillon an der Clausthaler Straße 1a in Bad Grund . Öffnungszeiten montags bis samstags 9 bis 11 Uhr, donnerstags zusätzlich 15 bis 17.30 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis samstags 9 bis 11 Uhr, donnerstags zusätzlich 15 bis 17.30 Uhr. Touristinformation am Bohlweg 5 in Wildemann . Öffnungszeiten montags bis donnerstags 9 bis 12 Uhr und freitags 14 bis 17 Uhr. Hinweis: kein Postident.

. Öffnungszeiten montags bis donnerstags 9 bis 12 Uhr und freitags 14 bis 17 Uhr. Hinweis: kein Postident. ALZ Kaufhaus Südharz an der Hauptstraße 65 in Herzberg . Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung. Rewe an der Osteroder Straße 3a in Herzberg . Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 19 Uhr, samstags 8 bis 15 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 19 Uhr, samstags 8 bis 15 Uhr. Tankstelle an der Herzberger Straße 10 in Herzberg . Öffnungszeiten montags bis freitags 5.30 bis 17 Uhr, samstags 6.30 bis 12 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 5.30 bis 17 Uhr, samstags 6.30 bis 12 Uhr. Haarlekin an der Pöhlder Straße 2 in Herzberg . Öffnungszeiten dienstags bis freitags 8.30 bis 17.30 Uhr und samstags 8.30 bis 12 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Öffnungszeiten dienstags bis freitags 8.30 bis 17.30 Uhr und samstags 8.30 bis 12 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung. Aral-Center Weber an der Scharzfelder Straße 6 in Herzberg . Durchgängig geöffnet. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Durchgängig geöffnet. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung. Rewe an der Angerstraße 2 in Hattorf . Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 13 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 13 Uhr. Schmidekind Bauzentrum an der Nelkenstraße 4 in Rhumspringe . Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 17 Uhr und samstags 8 bis 12 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 17 Uhr und samstags 8 bis 12 Uhr. Blumenpavillon Hanelt an der Barbiser Straße 38 in Bad Lauterberg . Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Hinweis: kein Postident.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Hinweis: kein Postident. Fly away - Das Mobile Reisebüro am Drahthüttenweg 15a in Bad Lauterberg . Öffnungszeiten montags, donnerstags und freitags 13 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs 13 bis 14.30 Uhr, samstags 10.30 bis 14 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Öffnungszeiten montags, donnerstags und freitags 13 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs 13 bis 14.30 Uhr, samstags 10.30 bis 14 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung. Schreibwaren und Lotto an der Marktstraße 12a in Bad Sachsa . Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr und montags, mittwochs, donnerstags und freitags zusätzlich 15 bis 17.30 Uhr und samstags 9.30 bis 12 Uhr.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr und montags, mittwochs, donnerstags und freitags zusätzlich 15 bis 17.30 Uhr und samstags 9.30 bis 12 Uhr. Schreibwaren und Andenken Kusch an der Hindenburgstraße 7c in Bad Sachsa . Öffnungszeiten montags bis samstags 8.30 bis 12.30 Uhr und montags bis freitags zusätzlich 14 bis 17.30 Uhr, samstags zusätzlich 14 bis 16.30 Uhr und sonntags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Öffnungszeiten montags bis samstags 8.30 bis 12.30 Uhr und montags bis freitags zusätzlich 14 bis 17.30 Uhr, samstags zusätzlich 14 bis 16.30 Uhr und sonntags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung. Rewe an der Bahnhofstraße 67 in Bad Sachsa . Öffnungszeiten montags bis samstags 7 bis 21 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

. Öffnungszeiten montags bis samstags 7 bis 21 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung. WiBu-Center an der Schulstraße 11 in Bad Sachsa . Öffnungszeiten montags bis freitags 8.30 bis 18 Uhr und samstags 8.30 bis 13 Uhr. Hinweis: nur Pakete.

. Öffnungszeiten montags bis freitags 8.30 bis 18 Uhr und samstags 8.30 bis 13 Uhr. Hinweis: nur Pakete. Deutsche Post Shop an der Bahnhofstraße 17a in Walkenried . Öffnungszeiten montags, mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Hinweis: kein Postident.

. Öffnungszeiten montags, mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Hinweis: kein Postident. Tankstelle an der Harzstraße 20 in Walkenried. Öffnungszeiten montags bis samstags 6 bis 21 Uhr und sonntags 7 bis 21 Uhr. Hinweis: weder Postident noch Prepaid-Aufladung.

Im Internet kann sich zudem jede Person über den Standortfinder der Deutschen Post die für sie bestgelegene Filiale suchen – oder einfach „Post“ und den aktuellen Standort in eine Suchmaschine eingeben. Haben wir eine Post-Filiale im Altkreis Osterode vergessen? Dann schreiben Sie uns an redaktion-harzkurier@funkemedien.de.