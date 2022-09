Unkraut mit Gasbrenner abgeflammt: Feuerwehr Osterode im Einsatz

Osterode. Die Feuerwehr war in Osterode am Harz im Einsatz: 100 Quadratmeter Feld brennen am Sonntag, Donnerstag Groß-Alarmierung in die Innenstadt.

Ein Freiflächenbrand wurde der Freiwilligen Feuerwehr Osterode am Sonntag gegen 18 Uhr gemeldet. Rund 100 Quadratmeter eines Feldes in der Schlesischen Straße hatten bei Abflammarbeiten mit einem Gasbrenner Feuer gefangen, berichten die Brandschützer auf ihrer Webseite.

Mit rund 5.000 Litern Wasser wurde der Brand gelöscht und die Fläche ordentlich gewässert. Die Gefahr des Übergreifens auf Gebäude bestand entgegen der Alarmierung nicht.

Groß-Alarm in der Osteroder Altstadt – Fassadenbrand

Bereits am Donnerstagabend war die Feuerwehr Osterode in der Straße „Schildwache“ im Einsatz. Die Meldung „Zimmerbrand – Flammen schlagen aus dem Haus“ in der historischen Altstadt ließ Schlimmes vermuten, hier hatte es in der Vergangenheit bereits mehrere Großbrände gegeben. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung an der Fassade eines leerstehenden Gebäudes vor.

Die Feuerwehrleute löschten den Schwelbrand. Vorsichtshalber wurde das Gebäude auch von innen kontrolliert. Die Gefahr einer Ausbreitung des Brandes bestand nicht, so die Feuerwehr. Der Osteroder Innenstadtring musste während des Einsatzes gesperrt werden. Acht Feuerwehrfahrzeuge waren vor Ort.

