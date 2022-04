Filmprojekt des TRG Osterode holt 1. Preis – aber es geht um mehr

„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“ Dieses Zitat der mährisch-österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach beschreibt es passend. Und so ist die Pflege des Verhältnisses zwischen dem Tilman-Riemenschneider-Gymnasium und dem Lycée Valdiodio Ndiaye in Kaolack, die selbst in Corona-Zeiten intelligent und nachhaltig weiterverfolgt wurde, ein Licht in dunklen Zeiten des Krieges in Europa. Ein Bild, das überzeichnet? Finde ich nicht!

Während Kriegsverbrecher Bomben schmeißen, bauen junge Menschen im Kleinen aber nachhaltig an der Völkerverständigung. Diese „Anstrengungen“ über Landesgrenzen, über Staatsgrenzen, über Kontinente hinweg wurden jetzt erneut ausgezeichnet. Alle Beteiligten können stolz auf den Erfolg sein, der nicht um eines Preises willen erreicht wurde, so bemerkenswert dieser auch ist, sondern durch ein ernsthaftes Interesse für Partnerschaft und Freundschaft.

Auch das mag in der Tat seinen Anteil daran haben, wie die Welt morgen aussieht.