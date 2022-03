10 Jahre Freundschaft zwischen Osterode und Kaolack – wie alles begann

Schülerinnen des TRG Osterode zu Besuch in Kaolack im Senegal.

Seit zehn Jahren besteht die Partnerschaft des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums (TRG) in Osterode mit dem Lycée Valdiodio Ndiaye in Kaolack im Senegal. Den Anstoß für die Partnerschaft gab Tobias Rusteberg, Französischlehrer am TRG. Er wollte seinen Schülerinnen und Schülern Französisch aus dem Lehrbuch und theoretisches Wissen über den Senegal vermitteln, und sie zugleich für die Sprache, Kultur, die Menschen und ihre Gewohnheiten begeistern.

So schrieb er am 29. März 2012 eine E-Mail an den senegalesischen Deutschlehrer Elhadj Diouf in Kaolack mit der Idee eines wechselseitigen Briefprojektes. Dieser war sofort von der Idee begeistert und antwortete wenige Stunden später. Es begann die begegnungsintensive Zusammenarbeit beider Schulen.

19 Begegnungsreisen

Aus der Brieffreundschaft zwischen den beiden Schulklassen entstanden bis dato 19 interkulturelle Begegnungsreisen in beide Länder und eine enge Schulpartnerschaft. Sie war zudem der Beginn für eine Städtefreundschaft zwischen Kaolack und Osterode sowie der Gründung der Elhadj-Diouf-Stiftung.

„Das Besondere an unserer Partnerschaft ist, dass alles von unten gewachsen ist und immer neue Kreise zieht. Aus Briefen wurden Brücken, aus Kollegen wurden Freunde und aus Visionen von einer Welt wurden Realitäten. Wir arbeiten Hand in Hand und auf Augenhöhe zu den Themen der Agenda 2030. Uns allen – Jugendlichen wie Erwachsenen – eröffnet jede Begegnung mit dem Nachbarkontinent einen neuen Blickwinkel auf die Welt“, schwärmen die beiden Projektkoordinatoren Djibril Thiam und Tobias Rusteberg.

Ein globales Engagement

Bisher besuchten bereits rund 200 Schülerinnen und Schüler ihre Partnerschulen im Senegal beziehungsweise in Deutschland und widmeten sich globalen Fragestellungen zu verschiedenen Themen. Aus jeder Begegnung gehen Junior-Botschafter hervor, die von ihren Erfahrungen im schulischen und außerschulischen Kontext berichten, andere inspirieren und sich global engagieren.

Aufgrund der Pandemie tauschen sich die Schüler online zu verschiedenen Themen aus. Im Schuljahr 2020/21 haben sie gemeinsam den Film „Ein Tag auf der Erde“ gedreht, der im Rahmen des Unesco-Festivals „Biennale of Luanda“ lief. Das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium wurde national und international bereits 16 Mal für die Schulpartnerschaft mit dem Lycée Valdiodio Ndiaye in Kaolack ausgezeichnet.

Seit zehn Jahren Hand in Hand: Das TRG Osterode und die Lycée Valdiodio Ndiaye sind seit einem Jahrzehnt Partner. Foto: Schule

Schulleiter Dietmar Telge betont: „Ob als Gastfamilie oder Mitreisende, jede Begegnung prägt unsere Schülerinnen und Schüler nachhaltig. Sie erleben ein anderes Land auf einem anderen Kontinent mit seiner facettenreichen Kultur. Ich durfte bereits erleben, wie junge Menschen mit einem Fischer am Strand von Dakar über die gefährliche Flucht über den Atlantik, die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels und die Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz durch ausländische Fischtrawler diskutiert haben. Diese Momente sind es, die unsere Begegnungsreisen so wertvoll machen. Wir freuen uns schon jetzt auf den Besuch einer Delegation aus Kaolack zu Beginn des neuen Schuljahres. Dann werden wir gemeinsam auf unser Jubiläum anstoßen und weitere Pläne für die Zukunft schmieden.“

Kommunale Partnerschaft

Aus der Schulpartnerschaft entstanden seit dem Jahr 2018 kommunale Treffen zwischen der Stadt Osterode am Harz und der Stadt Kaolack, welche den Grundstein für eine Städtefreundschaft und eine kommunale Klimapartnerschaft legten. Der Deutschlehrer und Projektinitiator aus Kaolack, Elhadj Diouf, kam im Januar 2018 tragisch ums Leben.

Die Elhadj-Diouf-Foundation wurde im gleichen Jahr in Andenken an seine Visionen („Wer die Jugend erreicht, erreicht viel“) und sein Engagement gegründet, um weiterhin senegalesisch-deutsche Begegnungen und Projekte zu fördern, die junge Menschen zusammenbringen und zur Teilhabe an unserer Einen Welt motivieren.

Landrat Marcel Riethig ist beeindruckt von der langjährigen Schulpartnerschaft und schätzt das großartige Engagement des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums. „Das TRG Osterode lebt Weltoffenheit und Brückenbau auf Augenhöhe mit ihren senegalesischen Freunden. Die Schulpartnerschaft zeigt eindrucksvoll, was aus der Idee Einzelner werden kann, wenn man mit Herzblut und Leidenschaft für die Sache agiert. Es verwundert nicht, dass aus Osterode auch der Impuls für das Netzwerk ,Niedersächsische Schulen MIT Afrika‘ kam, in dem weitere Schulen unseres Landkreises vertreten sind. Hochwertige Bildung und internationale Partnerschaften, unter anderem Ziele der Agenda 2030, wird auch der Landkreis Göttingen noch stärker in den Blick nehmen und Schulen im Landkreis bei ihrem Engagement unterstützen.“