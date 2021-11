Weihnachtsmarkt Osterode soll Mittwoch starten

Was ist das für eine Katastrophe für alle die Weihnachtsmarktbeschicker, die teils ihre Buden schon aufgebaut hatten und nun wegen der vierten Corona-Welle in die Röhre gucken. So mancher wird die Einnahmeausfälle in der umsatzstärksten Zeit kaum verdauen können.

Sollen die Weihnachtsmärkte nun stattfinden oder nicht? Da gehen wohl die Meinungen auseinander, und es gibt für jede Entscheidung gute Argumente. Sicher: Dort wo derzeit viele Menschen zusammenkommen, bleibt es gefährlich, und wir haben gelernt: nicht nur für Ungeimpfte. Wer also seine Veranstaltung absagt, ist, bewertet man es rational, auf der sicheren Seite und macht im Sinne der Gefahrenabwehr absolut nichts falsch.

Allerdings steht auch ein ganzes Instrumentarium zur Verfügung, um den Marktbesuch verhältnismäßig sicher zu machen. Emotional bedient man dabei all jene, die sich die Vorweihnacht nicht ganz vermiesen lassen wollen, auch wenn das alles nicht ungezwungen wird. Glühweintrinken, Essen und Karussellfahren: All das geschieht unter Vorbehalt und kann bei weiter steigenden Infektionszahlen wieder abgesagt werden.

Für Städte in der Region wie Göttingen, Northeim oder Osterode aber freue ich mich, dass es, wenn vor Ort auch in abgespeckter Form, den Weihnachtsmarkt gibt. Es gehört dabei schon etwas Mut dazu, sich als Veranstalter so zu entscheiden und auf die Vernunft und das Verständnis der Marktbesucher zu setzen. In Osterode gilt, und das ist zwingende Voraussetzung, die 2G-Regel. Nur noch geimpfte und genesene Personen erhalten also Zutritt, ein negatives Testergebnis gilt nicht mehr für den Einlass. Das muss auch kontrolliert werden.

Viel bemüht in der hitzigen Debatte um Ungeimpfte und Geimpfte ist derzeit die Feststellung des Philosophen Immanuel Kant: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.“ Aber sie bringt die aktuelle Situation auf den Punkt, die aus einer Verschiebung genau dieses Verhältnisses resultiert.