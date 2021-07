Corona: Göttinger Bürgertelefon wird eingestellt

Das Bürgertelefon war in der kommunalen Regionalleitstelle Göttingen eingerichtet.

Das Bürgertelefon wird am Donnerstag, 1. Juli 2021 eingestellt. Das meldet die Stadt Göttingen in ihrem Corona-Blog.

Bot hilft bei Standardfragen

Ab sofort werden Anrufende demnach an das Gesundheits- oder Ordnungsamt weitergeleitet. Es kommt zudem ein sogenannter CovBot der Charité zum Einsatz, der Standardfragen mit Textbausteinen beantwortet. Dieser wurde am vergangenen Wochenende bereits mit gutem Erfolg getestet, so die Verwaltung. Fast die Hälfte der Anrufenden hätte danach keinen persönlichen Kontakt mehr benötigt.

Die Mitarbeitenden haben seit dem Start des Bürgertelefons mehr als 33.000 Anrufe in 5.000 Stunden bearbeitet.