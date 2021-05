Osterode. Polizei und Ordnungsamt verstärken an Himmelfahrt die Corona-Streifen – auch im Altkreis Osterode.

Die Polizei wird auch am Vatertag auf das Einhalten der Corona-Regeln achten.

Himmelfahrt: Corona-Regeln gelten auch am Feiertag

Nach 2020 steht auch in diesem Jahr Himmelfahrt im Zeichen von Corona. Aber mit den sinkenden Inzidenzzahlen greifen im Landkreis Göttingen seit Montag Lockerungen unter anderem für die Gastronomie. Vor diesem Hintergrund warnt Innenminister Boris Pistorius hinsichtlich der traditionellen Vatertags-Touren, die für viele dazugehören, die in Aussicht stehenden Lockerungen „nicht zu verstolpern“. Daher werden im Altkreis Osterode Polizei und Ordnungsamt am 13. Mai 2021 verstärkt Präsenz zeigen und Verstöße ahnden.

Auch an diesem Feiertag haben die gesetzlichen Vorschriften – Abstands-, Kontakt- und Hygieneregelungen sowie Maskenpflicht – weiterhin uneingeschränkt Gültigkeit. „Kontrollen des Ordnungsdienstes finden statt und werden zu Himmelfahrt verstärkt“, erklärt Ulrich Lottmann, Sprecher des Landkreises Göttingen, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Vatertag: Corona-Kontrollen auch durch die Polizei in Osterode und Bad Lauterberg

„In der Polizeiinspektion Göttingen stocken alle Dienststellen an diesem Tag ihre Streifendienste personell auf, insbesondere für die Überwachung der aktuellen Corona-Regeln, aber auch für andere Einsatzanlässe“, sagt Polizeisprecherin Jasmin Kaatz auf Nachfrage unserer Zeitung. Dies gelte auch für die Polizeikommissariate Osterode und Bad Lauterberg.

