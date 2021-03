Stadtbibliothek Osterode ist wieder geöffnet

Osterode. Besucher müssen sich strikt an die Coronaregeln halten.

Wiedersehensfreude in der Stadtbibliothek Osterode am Harz: Am Dienstag durfte die Stadtbibliothek Osterode unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards wieder öffnen.

Die Bibliothek hat gründliche Vorbereitungen zur Einhaltung aller notwendigen und gesetzlichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Besucher werden um Verständnis und Rücksichtnahme gebeten. Der Mindestabstand muss gewahrt und der Zutritt muss kontrolliert werden, um die zulässige Personenanzahl in den Räumen nicht zu überschreiten. Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Hintereingang mit einem zugelassenen Mund-Nasen-Schutz.

„Auch die Aufenthaltsdauer muss derzeit leider begrenzt werden. Die Bibliothek als beliebten Treffpunkt zum Austausch mit anderen Lesebegeisterten und als Lernort wird es noch nicht in gewohnter Form geben können. Eine Medienrückgabe und –ausleihe ist jetzt aber wieder mit den Einschränkungen möglich“, erklärt die Einrichtungsleiterin Claudia Wilkening. Die Bibliothek ist zu den gewohnten Öffnungszeiten vor Ort erreichbar.

Auch kann nach wie vor die Online Ausleihe über www.onleihe.de mit einem großen Bestand an E-Books, Zeitschriften und Hörbüchern genutzt werden.

Es gibt also genügend Möglichkeiten sich mit spannenden, interessanten und informativen Büchern, Ratgebern, Hörbüchern, Zeitschriften, Filmen und Spielen einzudecken. Weitere Informationen dazu erhalten Interessierte auch unter der Telefonnummer: 05522/124371.

Öffnungszeiten sind Montag 14 bis 17 Uhr, am Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Samstag 10 bis 13 Uhr.