Die Corona-Pandemie trifft obdachlose Menschen in diesem Winter besonders hart, ein Teil der Obdachlosen-Einrichtungen bleibt wegen Corona geschlossen, andere haben zwar geöffnet, können jedoch nicht so viele Plätze wie die letzten Jahre anbieten.

„Die kalte Jahreszeit ist für diese Menschen eine unheimliche Belastung. Sie haben keinen Rückzugsort und keine warme Kleidung, um sich zu schützen, und sind somit der eisigen Kälte hilflos ausgesetzt“, erklärt Uwe Martin Fichtmüller, Hauptgeschäftsführer vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Deutschland e. V.

Versorgung von Obdachlosen und Bedürftigen

In Osterode, Northeim und Einbeck versorgt der ASB-Kreisverband Northeim/Osterode Obdachlose und bedürftige Personen mit Hilfsgütern über die zentralen Anlaufstellen wie die Ambulante Hilfe Osterode (Dachstiftung Diakonie), den Tagestreff Oase und die Ambulante Hilfe Northeim (Dachstiftung Diakonie) sowie über den Tagestreff „Billabong“ der AWO in Einbeck.

Angesichts der angespannten Situation setzte der Arbeiter-Samariter-Bund seine bundesweite Kältehilfeaktion auch in diesem Winter fort. Samariterinnen und Samariter versorgten am 27. November obdachlose Menschen in mehr als 20 Städten mit Schlafsäcken, warmen Socken und Hygieneartikeln.

Besondere Herausforderung in diesem Winter

Menschen ohne festen Wohnsitz stehen in diesem Winter bei ihrer Suche nach einem Übernachtungsplatz vor einer besonderen Herausforderung: „Besonders in Nächten mit hohen Minusgraden kann es für die Betroffenen sehr gefährlich werden, wenn sie keinen Schlafplatz in einer Notunterkunft bekommen“, begründet Sandra Ohmes, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom ASB-Kreisverband Northeim/Osterode, die Initiative. „Aber auch Menschen mit einer festen Unterkunft fehlt es oft an wärmenden Decken oder Hygieneutensilien. Uns ist es wichtig, dass die Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird.“

Der ASB-Kreisverband Northeim/Osterode ist einer von 17 niedersächsischen Orts- und Kreisverbänden unter dem Dach des Landesverbandes Niedersachsen. Schwerpunkte der Tätigkeiten liegen im Rettungsdienst, der Ambulanten- und Tagespflege, dem Hausnotrufsystem, Krankentransporte und Fahrdienste, der Ausbildung in der Ersten Hilfe sowie in dem Einsatzspektrum der SEG und des Katastrophenschutzes. Neben dem Hauptsitz in Nörten-Hardenberg ist der ASB unter anderem in Bad Lauterberg, Barbis, Northeim, Osterode und Wulften vertreten. In Kooperation mit der Kreiswohnbau organisiert der ASB in Herzberg den Stadtteiltreff „Mahnte“. mp

