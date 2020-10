Zahl der Corona-Kranken im Landkreis Göttingen steigt auf 175

Göttingen. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 38,6. Alle aktuellen Zahlen für Mittwoch, 28. Oktober.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen liegt aktuell bei 175. Darüber informiert die Verwaltung der Stadt Göttingen am späten Mittwochmittag in einer Mitteilung. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit dem Corona-Virus liegt demnach bei 1.773, davon sind 655 in der Stadt Göttingen gemeldet, 1.118 im weiteren Kreisgebiet. 1.513 Personen gelten als von der Infektion genesen, 85 sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt laut des maßgeblichen aktuellen Lageberichts des Landes für Mittwoch, 28. Oktober, bei 38,6. Damit gelten die vom Land und vom Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis beschlossenen Maßnahmen.

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte)

Flecken Adelebsen (12 / 4)

Gemeinde Bad Grund (48 / 2)

Stadt Bad Lauterberg (103 / 9)

Stadt Bad Sachsa (83 / 2)

Flecken Bovenden (31 / 3)

Samtgemeinde Dransfeld (18 / 4)

Stadt Duderstadt (122 / 37)

Gemeinde Friedland (69 / 3)

Samtgemeinde Gieboldehausen (70 / 20)

Gemeinde Gleichen (34 / 6)

Stadt Göttingen (655 / 41)

Stadt Hann. Münden (54 / 12)

Samtgemeinde Hattorf (61 / 14)

Stadt Herzberg (228 / 8)

Stadt Osterode (113 / 3)

Samtgemeinde Radolfshausen (6 / 0)

Gemeinde Rosdorf (52 / 3)

Gemeinde Staufenberg (10 / 4)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Corona-Hotlines sind wieder eingerichtet

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Göttingen ist wieder besetzt. Auskünfte gibt es unter Telefon 0551/7075100 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr.

Für Gewerbetreibende bietet der Fachbereich Ordnung der Stadt Göttingen eine Hotline unter 0551/400-2767. Von 8 bis 15 Uhr werden montags bis donnerstags sowie freitags von 8 bis 12 Uhr Fragen rund um die Notfall-Erlasse des Landes beantwortet.

Die GWG (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH) bietet unter 0551/54743-24 das GWG-Unternehmertelefon (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr).

