Altkreis Osterode: Infizierte wieder genesen – Corona 13. Oktober

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen liegt aktuell bei 35 (Freitag: 30). Das meldete die Verwaltung am Dienstag. Die bekanntermaßen Infizierten im Altkreis Osterode sind demnach wieder genesen. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit SARS-CoV-2 liegt bei 1.530; davon sind 588 in der Stadt Göttingen gemeldet, 942 im weiteren Kreisgebiet.

1.411 Personen gelten als von der Infektion genesen, weiterhin 84 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt für den Landkreis Göttingen derzeit bei 8,85 (Freitag: 6,10). Zum Vergleich: Alle Zahlen vom Freitag.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (9 / 3)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (90 / 0 [-1])

Stadt Bad Sachsa (81 / 0)

Flecken Bovenden (28 / 4)

Samtgemeinde Dransfeld (14 / 0)

Stadt Duderstadt (78 / 16)

Gemeinde Friedland (66 / 1)

Samtgemeinde Gieboldehausen (51 / 1)

Gemeinde Gleichen (25 / 1)

Stadt Göttingen (588 / 7)

Stadt Hann. Münden (36/ 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (214 / 0 [-3])

Stadt Osterode am Harz (103 / 0)

Samtgemeinde Radolfshausen (6 / 0)

Gemeinde Rosdorf (42 / 0)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Bleiben Sie informiert: Aktuelle Themen

Studie- Coronavirus überlebt 28 Tage auf Oberflächen

Neue Corona-Maßnahmen: Das ändert sich ab Donnerstag in Deutschland Neue Corona-Maßnahmen- Das ändert sich ab Donnerstag in Deutschland

Gewerkschaft NGG warnt vor Beherbergungsverbot

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort