Osteroder Tafel bittet um Spenden zum Erntedankfest

Es ist im Altkreis Osterode schon lange Brauch, dass die Kirchengemeinden zu den Gottesdiensten am Erntedankfest um Lebensmittelspenden bitten, die dann an die Tafel gehen. Das Erntedankfest wird in diesem Jahr in manchen Gemeinden am 27. September, in anderen am 4. Oktober gefeiert.

Nahrungsmittel in der Kirchengemeinde abgeben

Wer für das Fest spenden möchte, kann die Nahrungsmittel an den Tagen vor dem jeweiligen Termin in seiner Kirchengemeinde abgeben. Darauf macht die Osteroder Tafel aufmerksam. Sie bedankt sich bei allen, die Nahrungsmittel bereitstellen. Für die Tafel ist es sehr hilfreich, wenn gut haltbare Lebensmittel gespendet werden.

Die Tafel schreibt: „Es ist eine schöne Tradition, gegen Ende des Sommers das Erntedankfest zu feiern. Ernte bedeutet immer auch genügend Nahrung für alle. In unserem Umfeld und in der heutigen Zeit ist uns das Essen so selbstverständlich, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob wir genügend zu essen haben. Wir können unsere Lebensmittel aus einer Vielzahl von Angeboten auswählen. Dabei fällt nicht auf, wie viel produziert wird und wie viel weggeworfen wird. Dennoch gibt es auch bei uns Menschen, die überlegen müssen, ob das vorhandene Geld noch ausreicht, um die Familie gesund zu ernähren. Hier helfen die Tafeln, denn sie bieten Lebensmittel in guter Qualität für alle Menschen an, deren Bedürftigkeit festgestellt und geprüft wurde. Die Spendenbereitschaft der hiesigen Geschäfte ist erfreulicherweise groß, so dass das Lebensmittelangebot in der Osteroder Tafel gut ist. Dennoch gibt es Durststrecken, vor allem bei haltbaren Lebensmitteln und Konserven.“

Über die Tafel:

