„Man kann sich vorstellen, dass zurzeit bei vielen Menschen der Bedarf an materieller Hilfe massiv zugenommen hat“, sagt der Osteroder Tafelleiter Hartmut Herrmann. Deshalb sollte es sich rumsprechen: Die Tafel könnte mehr Menschen mit Lebensmitteln unterstützen, als sie es derzeit tut.

Viele Menschen sind durch die Coronakrise in Not geraten. Die Osteroder Tafel verfügt über genügend Lebensmittel, um in der aktuell schwierigen Situation zu helfen. Wer dringend Brot, Obst und Gemüse, Milch- und Fleischprodukte benötigt, kann sich bei der Osteroder Tafel unter der Telefonnummer 05522 868688 melden.

Unbürokratische Hilfe

Die Tafel bietet während der Coronakrise schnelle und unbürokratische Hilfe an, um die Versorgung mit Lebensmitteln bei in Not geratenen Familien zu unterstützen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel wissen, dass sie ihre Arbeit nur dann uneingeschränkt fortsetzen können, wenn sie alle gebotenen Sicherheitsmaßnahmen strikt beachten und einhalten“, erläutert der Tafeleiter.

Weil viele ältere Ehrenamtliche sich aus verständlichen Gründen wegen der Coronakrise und der Sorge um eine Ansteckung zurückgezogen haben, sei es ein Glück, dass jüngere Helfer und Sponsoren spontan ihre Mitwirkung angeboten haben, sei es in Osterode oder in den Außenstellen der Tafel. Herrmann: „Deshalb gilt ein besonderer Dank denen, die sich weiterhin für die Osteroder Tafel einsetzen oder die jetzt mit eingesprungen sind.“ Wer noch bereit ist, bei der Tafel mitzuhelfen, möchte dort unter der oben genannten Telefonnummer anrufen.