Jugendliche pflegen Wanderweg

Der Rundweg um die Sösetalsperre ist extra nahe am Wasser gebaut. Wer den bedeutenden Trinkwasser-Stausee umrunden möchte, ist auf dem Jugendwerkstattpfad genau richtig. Die Jugendwerkstatt Osterode hat seit einigen Jahren die Patenschaft und Pflege des urigen Pfades übernommen. Nun wurde das jüngste Bauwerk fertiggestellt: Ein neue Treppe am Engelntalweg hilft Wanderern, die steile und oftmals rutschige Wegeböschung zu überwinden. Die Jugendlichen hatten sie aus massivem Douglasienholz gebaut und vor Ort an die Böschungskante angepasst. Der beliebte Rundweg führt von der Hauptstaumauer auf der nördlichen Uferseite durch Laubmischwälder der Niedersächsischen Landesforsten bis zur Vorsperre. An mehreren Stellen geben die Wälder des Forstamtes Riefensbeek den Blick auf die Talsperre frei. Der gut gepflegte und beschilderte Pfad schlängelt sich vorbei am Kletterfelsen im alten Grauwacke-Steinbruch und passiert unterhalb eine Waldfläche, die die Landesforsten als Schutzgebiet nicht bewirtschaften und zu einem Urwald von morgen entwickeln. Auf der südlichen Seite der Talsperre folgt der Wanderweg vom Vorbecken durch den Stadtwald Osterode bis zur Hauptstaumauer. Wer weiter bis Osterode wandern möchte, kommt über den Scheerenberg an der Vogelstation vorbei.

