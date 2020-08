Chöre haben es derzeit schwer

Die S tadtgemeinden Osterode des Kirchenkreises Harzer Land haben dieses Jahr eine Reihe Sommer-Gottesdienste im Freien veranstaltet. Der letzte fand am Sonntag zusammen mit dem Kreis-Posaunenchor Harzer Land am Hüttenteich in Lerbach statt.

Viele Besucher nehmen teil

Pastor Volker Dobers, der Posaunenchor und die Kirchenvorstände konnten sich über viele Besucher freuen. „Manche sind von Osterode mit dem Fahrrad nach Lerbach gefahren, haben sich gar in Osterode verabredet, um in einer Gruppe per pedes ins lange Tal zu kommen. Andere kamen zu Fuß und brachten auch ihren eigenen Stuhl mit“, sagt Andreas Bücher, Leiter des Posaunenchores Harzer Land. Corona mache das Proben von Chören nicht gerade leicht. Im Internet haben sich Posaunenchorgruppen aus ganz Deutschland gefunden, die sich austauschen.

Es werden aktuelle Verordnungen und Möglichkeiten besprochen, Live-Übertragungen, Lieder und Noten geteilt. „Wir sind füreinander da und inspirieren uns gegenseitig – die Familie Posaunenchor hält auch, oder gerade, in Corona-Zeiten zusammen“, verdeutlicht Andreas Bücher. „Die Probe für dieses Event fand bei uns zu Hause statt“, erklärt der Chorleiter. Seine Nachbarn hätten sich sehr über die Musik gefreut und sie gebeten, ob sie jetzt nicht bitte jeden Dienstag draußen proben könnten. „Aus Bad Sachsa habe ich ähnliches gehört“, ergänzt Bücher lächelnd. Die Proben finden dort, wie in anderen Gemeinden auch, durch die Corona-Bedingungen vorerst draußen statt.

Willkommene Abwechslung

Andere Chöre, die eher weniger die Möglichkeit haben, im Freien zu proben, machen hingegen vorerst Pause. „Wir merken, dass sich die Zuhörer sehr über Abwechslung freuen und unsere Musik sehr dankbar annehmen“, betont Bücher. Die Advents- und Weihnachtszeit werde erstmal wie immer geplant. „Ob dann aber alles auch so stattfinden kann, wissen wir aus heutiger Sicht nicht“, so Büchers Blick voraus. Er ergänzt: „Ich denke die Kurrende-Termine, die wir Lerbacher spielen, werden wir spielen können. Das ist draußen im Freien und wir können Abstände einhalten. Ähnliches wird in den anderen Gemeinden auch möglich sein und sicher auch durchgezogen werden. Ob andere Veranstaltungen wie Adventmärkte, Konzerte in Kirchen und Weiteres stattfindet, das können wir sicher erst kurz vorher sagen. Wir versuchen was möglich ist.“

Fest steht jedenfalls, dass weitere Mitspieler im Kirchenkreisposaunenchor herzlich willkommen sind. „Nachwuchs suchen wir immer - sowohl neue als auch gerne Wiedereinsteiger“, betont Andreas Bücher abschließend. Interessierte können sich bei ihm unter 0552276171 oder per E-Mail an andreas.buecher@web.de melden.