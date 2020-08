Fahrplanwechsel: Busfahrpläne ändern sich zum Schulbeginn

Mit Beginn des neuen Schuljahres nimmt der Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) in seinem Gebiet einen Fahrplanwechsel vor. Dadurch kommt es auf diversen Buslinien zu Änderungen, teilt der Zweckverband VSN mit.

Linien 440 (Osterode – Clausthal-Zellerfeld), 457 (Herzberg – Düna – Osterode), 460 (Osterode – Gittelde – Bad Grund – C.-Zellerfeld), 462 (Osterode – Riefensbeek – Kamschlacken), 463 (Osterode – Förste - Eisdorf – Badenhausen), 464 (Osterode – Wulften – Bilshausen), 465 (Osterode – Förste – Dorste – Katlenburg): Viele Fahrten der Linie 440 erhalten um fünf Minuten veränderte Fahrtzeiten, um die Verknüpfung mit der Linie 830 in Clausthal-Zellerfeld zu optimieren.

Für den oberen Bereich von Freiheit ergeben sich teilweise geänderte Zeiten und, Lerbach erhält zusätzliche Verbindungen. Im Zuge der Linie 457 wird Düna von zusätzlichen, mittäglichen Fahrten erschlossen. Einige Fahrplanlagen der Linien 460 und 463 ändern sich im Minutenbereich. Die Linie 464 bedient am Abend bei Bedarf zusätzlich Dreilinden. Verbesserte Verknüpfungen mit dem Regionalbahnverkehr am Bahnhof Katlenburger bietet der Fahrplan der Linie 465 an.

Neue Haltestelle an Realschule

Die Linien 457, 460, 462, und 465 erschließen den Bereich Röddenberg über die neueingerichtete Haltestelle Klaus-Groth-Straße direkt an der Realschule, die Haltestelle Röddenberg wird weiterhin von der Linie 440 und einigen Fahrten der Linie 460 bedient.

Linien 470 (Bad Sachsa – Walkenried – Zorge – Hohegeiß – Braunlage), 471 (Bad Lauterberg – Barbis – Steina – Bad Sachsa), 472 (Bad Sachsa – Walkenried – Wieda – Braunlage): Auf diesen Linien wurden diverse Fahrten an die neuen Unterrichtszeiten der Grundschule Bad Sachsa angepasst, in diesem Zusammenhang ergeben sich an Schultagen geänderte Fahrpläne im Nachmittagsbereich.

Die Fahrtzeiten der Linie 472 ändern sich dem Plan zufolge zudem im Minutenbereich, um eine verbesserte Verknüpfung mit der Linie 264 (Braunlage – Wernigerode) am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Braunlage zu erreichen.

Die aktuellen Fahrpläne werden in der VSN-Fahrplan-App angezeigt und stehen zum Download auf www.vsninfo.de bereit.

In den Bussen sowie im Servicecenter des Zweckverbands VSN am ZOB in Göttingen sind ebenfalls aktuelle Fahrpläne in gedruckter Form erhältlich. kic