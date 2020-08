Jugendwerkstatt Osterode pflegt Rundweg um Sösetalsperre

Der attraktive Rundweg um die Sösetalsperre ist extra nahe am Wasser gebaut. „Wer den bedeutenden Trinkwasser-Stausee umrunden möchte, ist auf dem Jugendwerkstattpfad genau richtig“, meinen dazu die Verantwortlichen.

Die Jugendwerkstatt Osterode hat seit einigen Jahren die Patenschaft und Pflege des urigen Pfades übernommen. Nun wurde das jüngste Bauwerk fertiggestellt: Eine neue Treppe am Engelntalweg hilft Wanderern, die steile und oftmals rutschige Wegeböschung zu überwinden.

Treppe aus Douglasie

Die Jugendlichen hatten sie aus massivem Douglasienholz gebaut und vor Ort an die Böschungskante angepasst. Der beliebte Rundweg führt von der Hauptstaumauer auf der nördlichen Uferseite durch abwechslungsreiche Laubmischwälder der Niedersächsischen Landesforsten bis zur Vorsperre. An mehreren Stellen geben die Wälder des Forstamtes Riefensbeek den Blick auf die Talsperre frei.

Der gut gepflegte und beschilderte Pfad schlängelt sich vorbei am Kletterfelsen im alten Grauwacke-Steinbruch und passiert unterhalb eine Waldfläche, die die Landesforsten als Schutzgebiet nicht bewirtschaften und zu einem Urwald von morgen entwickeln. Auf der südlichen Seite der Talsperre folgt der Wanderweg vom Vorbecken durch den Stadtwald Osterode bis zur Hauptstaumauer. Wer weiter bis Osterode wandern möchte, kommt über den Scheerenberg an der Vogelstation vorbei.

Kletterfelsen am Wanderweg. Seit einiger Zeit locken attraktive Kletterrouten in den Steinbruch. Er lieferte früher Baumaterial für den Damm der Talsperre. Foto: Michael Paetzold / HK

Die Jugendwerkstatt ist eine Einrichtung der Stadt Osterode. Sie begleitet, beschäftigt und unterstützt junge Menschen und baut oder repariert touristische Einrichtungen. So schneiden die Jugendlichen den Rundpfad regelmäßig frei und kümmern sich um den Steinbruch am Kletterfelsen.

Der Harzklub Lerbach sorgt für die Beschilderung des Weges im Rahmen der Harzklub-Wanderweg-Ausschilderungen. Die Niedersächsischen Landesforsten unterstützen das Projekt mit dauerhaftem Douglasienholz und tragen so die Materialkosten. Die Rundtour Jugendwerkstattpfad führt vom Parkplatz an der Sösetalsperre über die Staumauer nach links über den Naturlehrpfad, immer an der Talsperre entlang bis zum Damm der Vorsperre.

Wanderer auf der Douglasien-Holztreppe auf dem Sösetalsperren-Rundweg. Foto: Michael Rudolf

Diesen überquert man bis zum gegenüberliegenden Parkplatz. Vom Parkplatz geht es etwa 50 Meter den Berg hoch und gleich scharf rechts auf den Jugendwerkstattpfad. Nach etwa 2,5 Kilometern kommen Wanderer am Kletterfelsen am Sösesteinbruch vorbei. Der DAV Kletterfelsen hat den Schwierigkeitsgrad 5 bis 7 und wurde erst vor kurzer Zeit für die Kletterwelt erschlossen (wir berichteten).

Der Weg führt weiter durch mehrere Täler wieder zurück zum Parkplatz Sösetalsperre. Einkehrmöglichkeit gibt es in Riefensbeek, in der Eulenburg oder am Imbisswagen an der Staumauer am Wochenende. Toiletten sind dort vorhanden. Nahe gelegen findet sich die kleine Waldvogelstation mit vielen Arten. Sie ist von April bis Oktober geöffnet.

Weitere Infos

Hatix Busverbindung Linie 462: Den Fahrplan findet man über folgende App https://vsninfo.de/de/vsn-app. Weitere Infos bei der Stadt Osterode am Harz, Touristinformation Eisensteinstraße in Osterode am Harz Tel.: 05522/318-383, Fax: 05522/318-380, E-Mail: wendt@osterode.de, Web: www.osterode.de.