Persönlicher Kontakt ist kaum zu ersetzen

Das Coronavirus hat das Leben voll im Griff, und die Pandemie sorgt mit all ihren Nebenerscheinungen unter anderem für Absagen von Messen und Großveranstaltungen.

Bereits Anfang des Jahres war der GöBit betroffen – zahlreiche weitere Veranstaltungsabsagen folgten. „Auch der Berufsinformationstag in Osterode ist in diesem Jahr nicht im gewohnten Format durchführbar“, informieren die Verantwortlichen. Abstandsregeln, Hygienekonzepte und Auflagen könnten nicht in der geforderten Form umgesetzt werden.

Auf Situation eingestellt

Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte sollten eigentlich am 19. September in den Räumlichkeiten der Berufsbildenden Schulen I und II am Neustädter Tor einen Überblick über das umfangreiche Angebot an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region erhalten. Mehr als 1.700 Besucher informierten sich im vergangenen Jahr beim Bito und nutzten die Gelegenheit, Gespräche mit Auszubildenden und Personalern führen zu können. Bereits in den letzten Jahren besaßen die Organisatoren, zu denen die Berufsbildenden Schulen Osterode, die Arbeitsagentur und das Mekom Regionalmanagement gehören, die Weitsicht und haben die Digitalisierung des Veranstaltungsformates vorangetrieben.

So wurde die Website durch ein Tool erweitert, das den Ausstellern die Online-Anmeldung möglich machte und gleichzeitig der Zielgruppe eine optimale Messevorbereitung ermöglichte. Informationen zu Ausbildungsberufen, Unternehmen und Studiengängen wurden auf der Bito-Homepage hinterlegt und können zeitnah aktualisiert und online abgerufen werden. Viele Messen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es ist jedoch fraglich, ob ein Nachholtermin überhaupt in diesem Jahr möglich sein kann. „Die Folgen der Corona-Krise sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Auch eine Planung für das kommende Jahr ist fast unmöglich. Doch wir wollen gewappnet sein und bereiten für 2021 die Etablierung eines virtuellen Messeformates vor“, teilt das Bito-Orga-Team mit.

Digitalisierung soll integriert werden

Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass ein virtueller Kontakt das persönliche Gespräch niemals vollständig ersetzen kann. Es ist ein Schritt, die Digitalisierung auch in dem Bereich Berufsorientierung zu integrieren und zeigt weitere Möglichkeiten auf, sich über und bei regionalen Arbeitgebern sowie Aus- und Weiterbildungsoptionen zu informieren.

Zusätzlich bietet das virtuelle Messeformat den Vorteil, dass Ausstellerangebote nicht mehr nur an einem bestimmten Tag verfügbar sein werden. Die Schulen können das digitale Format zukünftig flexibel in den Unterrichtsstoff integrieren. Die intensive Vorbereitung im Unterricht ist für den Erfolg der Messe – ob als Präsenzveranstaltung oder in virtueller Form – unabdingbar.

Website wird aktualisiert

Die Bito-Website wird in den nächsten Wochen/ Monaten sukzessive aktualisiert, damit die digitale Plattform auch in den messefreien Monaten für den Informationsaustausch zur Verfügung steht. Bei der Erstellung des virtuellen Formates legen die Organisatoren großes Augenmerk auf Präsentationstools für die Aussteller aus Wirtschaft, Handel, Verwaltung, Handwerk und Bildung, so dass Angebote und Möglichkeiten attraktiv dargestellt werden.

Des Weiteren soll es den Jugendlichen eine unkomplizierte zeitgemäße Kontaktaufnahme zu potenziellen Ausbildungsbetrieben ermöglichen. Über die weiteren Entwicklungen sowie eine Neuterminierung werden die Veranstalter „schnellstmöglich“ informieren. Weitere Informationen unter www.bito-oha.de.