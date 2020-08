100 Störche landen in Förste auf abgeernteten Feldern

Fußgänger und Radler staunten nicht schlecht, als am Himmel über den Förster Flöt in Richtung Dorste ein großer Schwarm von Weißstörchen am Himmel kreiste und dann gezielt zur Landung ansetze. Was dahinter steckt.

Alle waren hellauf begeistert und begannen mit dem Zählen. Dabei kamen sie auf rund 100 langbeinige Langschnäbel, die vermutlich Beute auf dem bereits gepflügten Feld entdeckt hatten und gemütlich darüber spazieren gingen. Zeit zum Putzen wurde sich auch genommen.

So erfreulich der Anblick dieser großen Schar der liebenswerten Tiere auch sein mag, mahnt er schon an den nahenden Herbst. Denn die Störche sammeln sich schon gegen Mitte bis Ende August, um dann gemeinsam in den Süden zu fliegen. Bleibt zu hoffen, dass sie wohlbehalten im nächsten Jahr zurückkehren.