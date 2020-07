Altes Kino Osterode: endgültiger Abriss startet

Das alte Kino in Osterode bot bisher ein Bild des Jammers.

Osterode. Schon bald ist es soweit: Das ehemalige Kino in Osterode wird abgerissen. Für Autofahrer und Anwohner kommt es zu Einschränkungen.

Am 30. Juli beginnen in Osterode die Arbeiten zum Abriss des ehemaligen Kinos in der Brauhausstraße. Darüber informiert die Stadt Osterode.

Einschränkungen

Der Durchgang für Fußgänger und Fahrzeuge zur Straße „Am Schilde“ bleibt bestehen. Die Parkplätze in der Brauhausstraße stehen für den Zeitraum des Abrisses nur eingeschränkt zur Verfügung. Das mit dem Abbruch beauftragte Unternehmen wird den, während der Arbeiten leider nicht zu vermeidenden, Staub mit Wasser besprühen, um die Belastungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Im Sommer 2015 hatte es in dem Gebäude gebrannt – seitdem war das ehemalige Kino nur noch eine Ruine. Foto: Mark Härtl / HK-Archiv

Der aktuelle Stand zu den weiteren Planungen am Brauhausplatz kann im Webportal der Stadt Osterode am Harz unter www.osterode.de/brauhausplatz abgerufen werden. Für die Einschränkungen bittet die Stadt um Verständnis.

Was zuvor geschah: Osterode beauftragt Planungsbüro für Abbruch des alten Kinos