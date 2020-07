Lkw verliert Öl, Biker rutscht aus, Zeitungen brennen

Osterode. Die Polizei berichtet von verschiedenen Vorkommnissen in und um Osterode.

Aus dem Bericht der Polizei Osterode:

Lkw verliert Öl, Biker stürzt

Ein Lkw-Fahrer aus Hannover befuhr am Freitag um 12.20 Uhr die B241 von Osterode kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Aufgrund eines technischen Defektes verlor der Lkw Öl. Ein nachfolgender 39-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Nienburg kam auf dem Ölfilm mit seiner Maschine ins Rutschen und stürzte. Verletzungen zog sich der 39-Jährige nicht zu, an dem Krad entstand jedoch ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Zeitungen brennen

Am frühen Montagmorgen gegen 2.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei männliche Personen im Verbindungsweg vom Kornmarkt zum Postweg zwei Stapel Tageszeitungen entzündet hatten. Als die Täter den Zeugen bemerkt hatten, ergriffen diese die Flucht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Parkrempler: 1.500 Euro Schaden

Eine 20-jährige Frau hatte ihr Fahrzeug am Freitag gegen 17.55 Uhr in Osterode auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt. Nachdem sie ihre Einkäufe erledigt hatte und zum VW Lupo zurückkehrte, stellte sie ein Beschädigung fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken im gesamten Bereich der Frontschürze beschädigt und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt in den beiden letzten Fällen die Polizei in Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen. pol