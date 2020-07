27 Wartbergschüler wurden in Osterode verabschiedet

In diesem Jahr wurden 27 Absolventinnen und Absolventen der Wartbergschule mit einer besonderen Entlassfeier verabschiedet. Diese fand anders als in den vergangenen Jahren aufgrund der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln in deutlich kleinerem Rahmen sowie in drei Durchgängen statt. Dennoch ließen sich die Lehrer, pädagogischen Mitarbeiter und Mitschüler einiges einfallen, um die Verabschiedung ihrer Abschlussschüler so feierlich und persönlich wie möglich zu gestalten.

So wurden im Vorfeld ein selbstgeschriebener Rap, die Rede der Schulsprecherin sowie verschiedene Videokonferenzen, in denen die individuellen Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler zum Ausdruck gebracht wurden, aufgezeichnet und als Video ins Rahmenprogramm aufgenommen. Auch Osterodes Bürgermeister Jens Augat und Kreisrat Marcel Riethig meldeten sich per Video zu Wort.

Allein Schulleiter Dirk Pruschke richtete live persönliche Worte an die Gäste und würdigte die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sowie das Erreichen der Abschlüsse unter den diesjährigen besonders schwierigen Umständen.

Vier besondere Auszeichnungen

Den Höhepunkt der Feier bildete die Zeugnisübergabe, die von Bildern der Abschlussschüler aus dem Laufe ihrer Schulzeit untermalt wurde. In diesem Schuljahr konnten je acht Förderschulabschluss- und Entlasszeugnisse, neun Hauptschulabschlüsse und erstmals zwei Realschulabschlüsse vergeben werden. Für besondere Leistungen und ihr soziales Engagement wurden außerdem Lucas Hallmich, Lukas Großkopf, Maximilian Engel und Jennifer Pohler geehrt.

Die Schüler kommen zu ihrer Entlassfeier, die so feierlich und persönlich wie möglich gestaltet war. Foto: Wartbergschule

Auch durfte in diesem Jahr auf den an der Wartbergschule traditionellen Rausschmeißer – den Tanz der Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter – nicht verzichtet werden. Dieser konnte zwar nicht live aufgeführt werden, wurde jedoch als Videocollage zum Nummer-eins-Hit „Dance Monkey“ präsentiert, an der alle Oberstufenkolleginnen und -kollegen mitwirkten.

Die Absolventen

Klasse O1: Mike Gros, Maren Klingebiel, Justine Kraus, Jennifer Pohler, Lara-Jane Schramma, Charleen Welz, Jan Werner

Klasse O2: Lara Ettrich, Michel Plümer

Klasse O4: Lucas Hallmich, Melanie Lautenbach, Alexander Wittkopf

Klasse O5: Jonas Böker, Dustin Stull

Klasse O7: Jan Phillip Brunemann, Laura Kottick, Julian Lücke, Justin Nachtmann, Joulina Thiel

Klasse 10: Daniela Duisenberg, Maximilian Engel, Lukas Großkopf, Leon Gubisch, Ronja Köppel, Nico Leue, Marco Rosenberg