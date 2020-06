Osterode. Am 26. und 27. Juni sollen Schäden beseitigt werden, die während der Corona-bedingten Schließung angefallen sind. Dafür werden Helfer gesucht.

Osteroder Vogelstation am Schneiderteich sucht freiwillige Helfer

Der Zahn der Zeit und umgestürzte Bäume haben während der langen Schließzeiten den Volieren der Osteroder Vogelstation deutlich zugesetzt. Auch das Eingangstor und Teile des Zaunes müssen jetzt erneuert werden.

Um dies bewerkstelligen zu können, werden fleißige Helferinnen und Helfer benötigt, die Lust und Zeit haben, ihren Teil dazu beizutragen, die Osteroder Vogelstation wieder Instand zu setzen. „Diese leistet seit Jahrzehnten einen erheblichen Beitrag zum Schutz der Vogelwelt und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Gäste“, erklärt die Verwaltung.

Wer am 26. und/oder am 27. Juni mitmachen möchte, meldet sich bitte telefonisch bei der Touristinformation der Stadt Osterode am Harz unter der Telefonnummer 05522/318-383 oder unter wendt@osterode.de. Die Vogelstation ist das Zuhause vieler einheimischer Waldvögel sowie einiger anderer Waldbewohner.