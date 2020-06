Zwei Autos in Osterode beschädigt, Polizei sucht Hinweise

Osterode. Insgesamt sind Sachschäden in Höhe von etwa 900 Euro an zwei Pkws entstanden. Die Polizei Osterode ermittelt.

An zwei Autos wurden in den vergangenen Tagen in Osterode Beschädigungen festgestellt. Darüber informiert die Polizei Osterode jetzt in einer Pressemitteilung.

Demnach stellte ein 61-Jähriger am Donnerstag, 11. Juni, fest, dass Heck und Motorhaube seines VW Golf mit einer Bitumen ähnlichen Masse beschmiert worden waren. Der Pkw hatte seit dem Abend des Vortages auf dem Parkplatz eines Autohändlers in der Hauptstraße gestanden. Es entstand dem Geschädigten ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Am Donnerstag, 11. Juni, kam es zudem laut Angaben der Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Amtshof. Zwischen 7 und 15.10 Uhr hatte eine 22-Jährige aus Hattorf hatte ihren VW Golf auf dem Parkplatz vor dem Amtsgericht abgestellt.

Als sie zum Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich anscheinend von der Unfallstelle entfernt, ohne auf sich aufmerksam zu machen oder seine Personalien zu hinterlassen, heißt es in der Mitteilung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.