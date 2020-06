Damit Kinder durchstarten können

Innerhalb der „Social Days“, dem konzernweiten Programm der Deutschen Bank zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter, unterstützte das Team der Deutschen Bank Osterode den Förderverein der Kindersportstiftung am Harz e.V. und übergab eine Spende in Höhe von 900 Euro für Vereinsaktivitäten.

Andreas Röthke von der Deutschen Bank in Osterode: „Wir engagieren uns gern ehrenamtlich für die Einrichtung, da sie Kinder und Jugendliche aus der Region bei ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt.“

Die Kindersportstiftung wurde im Jahr 2010 gegründet, um junge Menschen, Vereine sowie Projekte mit sportlichen Zielen zu unterstützen und zu fördern. Die Einrichtung übernimmt zum Beispiel Vereinsmitgliedschaften für Kinder und Jugendliche, die wenig Geld zur Verfügung haben und ermöglicht ihnen die Teilnahme an Wettkämpfen. Außerdem hilft sie Sportvereinen dabei, neue Sparten aufzubauen und schafft hierfür Zubehör und Geräte an.

Junge Menschen fördern

Die Deutsche Bank setzt sich dafür ein, Gemeinschaften und die Wirtschaft vor Ort zu stärken, wo immer sie tätig ist. Mit ihren Born to Be-Jugendprojekten half sie seit 2014 etwa 4,4 Millionen jungen Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit Made for Good, ihrem Förderprogramm für Start-ups, begleitete sie seit 2016 mehr als 14.700 Sozialgründer und gemeinnützige Organisationen bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells; deren Angebote kamen mehr als 640.000 Begünstigten zugute. „Außerdem trägt die Bank weltweit zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilisierung infrastrukturschwacher Gemeinden bei und fördert Initiativen, die benachteiligte Menschen unterstützen und hat mit diesen Initiativen seit 2015 fast 2,8 Millionen Menschen erreicht“, erläutert Röthke.

Wo immer möglich, brächten sich die Mitarbeiter der Deutschen Bank in die Projekte ein: Insgesamt engagierten sich im letzten Jahr rund 18.000 Kollegen über 210.000 Stunden im Plus You-Programm der Bank. Allein in Deutschland waren rund 6.000 Mitarbeiter in gemeinnützigen Projekten ehrenamtlich aktiv.

Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung unter www.db.com/gesellschaft.

Info: Hintergrund

