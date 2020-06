Brand in Osteroder Wohnhaus: Zwei Personen im Krankenhaus

Ein Brand ist am Dienstag, 9. Juni, in der Straße An der Sägemühle in Osterode ausgebrochen. Zwei Personen wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Darüber berichtet die Polizei Osterode am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Demnach wurde der Polizei gegen 23.20 Uhr Rauchentwicklung in der Straße An der Sägemühle gemeldet. Auch die Freiwillige Feuerwehr Osterode wurde verständigt und war beim Eintreffen der Polizisten bereits mit 30 Kameraden vor Ort.

Technischer Defekt als Brandursache vermutet

Das Feuer war im Kellerraum eines Wohnhauses ausgebrochen. Hier geriet ein Elektrogerät vermutlich in Folge eines technischen Defekts in Brand, heißt es in der Mitteilung. Zwei Personen begaben sich aufgrund der starken Rauchentwicklung auf einen Balkon. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

In Folge der starken Verrußung des Kellers konnte nicht abschließend geklärt werden, ob und in welchem Ausmaß Schaden am Gebäude entstanden ist. Auch die Schadenshöhe sei derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei abschließend.