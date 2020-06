Osterode erhält 200.000 Euro für neuen Kornmarkt

Foto: Stadt Osterode am Harz

Die Stadt Osterode erhält 200.000 Euro Fördermittel für den Ausbau des Kornmarktes und der nördlichen Altstadt. Zudem erhält Osterode zusammen mit Bad Grund weitere 130.000 Euro.

„Unter dem Aspekt ,Lebendige Zentren‘ und der geplanten Neugestaltung des Kornmarktes kommen die Fördermittel für Osterode zur rechten Zeit“, freut sich SPD-Landtagsabgeordneter Karl Heinz Hausmann. Auf weiterhin hohem Niveau investiere die SPD-geführte Landesregierung in den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, stärke Stadtkerne sowie Stadtzentren und investiere in die Infrastruktur in urbanen und ländlichen Regionen.

Niedersachsens SPD-Bauminister Olaf Lies hatte am vergangenen Mittwoch das Städtebauförderungsprogramm 2020 präsentiert. Mit den Fördermitteln unterstützt das Land dieses Jahr insgesamt 202 Fördermaßnahmen der Kommunen. „Zusammen mit dem kommunalen Eigenanteil und den sogenannten zweckgebundenen Einnahmen können damit Investitionen in Höhe von rund 178,5 Millionen Euro umgesetzt werden“, stellt der Landtagsabgeordnete heraus.